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Ковальчук набрал первые очки в сезоне
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«Лос-Анджелес» победил «Детройт» в НХЛ, Ковальчук набрал первые очки в сезоне 

ТАСС + ещё 44 6 часов назад
Фото: AP Photo/Jeff Swinger, File
"Лос-Анджелес" на домашнем льду обыграл "Детройт" со счетом 4:2 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В составе победителей шайбы забросили Анже Копитар (25-я минута), Пол Ладью (37), Алекс Айафалло (50, 60). У гостей отличились Энтони Манта (29) и Дилан Ларкин (57).
Российский нападающий "Лос-Анджелеса" Илья Ковальчук сделал две результативные передачи. 35-летний форвард набрал первые очки после своего возвращения в НХЛ. Также во встрече с "Детройтом" на его счету 3 броска за 19 минут 34 секунды на площадке.
Ковальчук выступал в НХЛ с 2001 по 2013 год, он играл за "Атланту" (был выбран под первым номером на драфте 2001 года, 2001-2010) и "Нью-Джерси" (2010-2013). Форвард заключил контракт с "Лос-Анджелесом" летом текущего года, до этого он играл за санкт-петербургский клуб Континентальной хоккейной лиги СКА.
В следующем матче "Лос-Анджелес" в гостях сыграет с "Виннипегом" в ночь на 10 октября. "Детройт" днем ранее встретится на выезде с "Анахаймом".
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