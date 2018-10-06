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Ковальчук провалился в первом матче НХЛ
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Ковальчук снова не забил, «Лос-Анджелес» опять проиграл 

Вести.Ru 6 часов назад
Фото: Reuters
Очередной неудачей завершился мачт регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги для клуба "Лос-Анджелес Кингз", за который играет российский форвард-ветеран Илья Ковальчук. "Короли" проиграли на своем льду "Сан-Хосе Шаркс" в овертайме — 2:3.
Поражение от "акул" стало четвертым кряду для его новой команды. Правда, игра эта была для обеих команд стартовой в новом сезоне НХЛ, а ранее "Лос-Анджелес" проиграл выставочные матчи "Анахайму Дакс" (4:7 и 0:3) и "Вегасу Голден Найтс" (0:2).
В отчетном матче гости дважды вели (1:0 и 2:1), но "Кингз" сравнивал счет, но в дополнительное время гол Лабанка принес "Шаркс" победу. Ковальчук результативными действиями не отметился, впрочем, как и в двух последних тренировочных встречах.
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