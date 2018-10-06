СКА одержал победу над «Йокеритом» в матче КХЛ

Петербургский СКА обыграл финский «Йокерит» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча, проходившая в Хельсинки, завершилась со счётом 6:2 в пользу гостей.

В следующем матче СКА сыграет с ярославским «Локомотивом», а «Йокерит» — с минским «Динамо».

В параллельном матче ХК «Сочи» в овертайме переиграл минское «Динамо» (4:3).