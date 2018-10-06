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СКА одержал победу над «Йокеритом» в матче КХЛ
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СКА одержал победу над «Йокеритом» в матче КХЛ 

RT на русском + ещё 11 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Петербургский СКА обыграл финский «Йокерит» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча, проходившая в Хельсинки, завершилась со счётом 6:2 в пользу гостей.
В составе армейцев дубли оформили Наиль Якупов и Патрик Херсли, а также по разу отличились Александр Дергачёв и Алексей Кручинин. У хозяев шайбы забрасывали Марко Анттила и Сами Лепистё.
В следующем матче СКА сыграет с ярославским «Локомотивом», а «Йокерит» — с минским «Динамо».
В параллельном матче ХК «Сочи» в овертайме переиграл минское «Динамо» (4:3).
Ранее «Авангард» одержал победу над рижским «Динамо» в матче КХЛ.
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