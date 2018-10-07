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«Металлург» обыграл «Амур»
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«Металлург» одержал шестую победу подряд в КХЛ, обыграв «Амур» 

RT на русском + ещё 3 6 часов назад
Фото: РИА Новости
Магнитогорский «Металлург» переиграл хабаровский «Амур» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча, проходившая в Хабаровске, завершилась со счётом 4:3 в пользу гостей.
В составе коллектива из Магнитогорска дублем отметился Войтек Вольски, и по разу отличились Ииро Пакаринен и Алексей Береглазов. У две шайбы забросил Александр Горшков и один гол на счету Томаша Зогорны.
Таким образом, победная серия «Металлурга» продлилась до шести матчей.
В следующей игре «Металлург» встретится с екатеринбургским «Автомобилистом», а «Амур» — с челябинским «Трактором».
В параллельном матче КХЛ владивостокский «Адмирал» разгромно уступил «Трактору».
Ранее «Ак Барс» потерпел поражение от «Локомотива» в матче КХЛ.
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