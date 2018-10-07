«Металлург» обыграл «Амур»

«Металлург» одержал шестую победу подряд в КХЛ, обыграв «Амур»

Магнитогорский «Металлург» переиграл хабаровский «Амур» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча, проходившая в Хабаровске, завершилась со счётом 4:3 в пользу гостей.

Таким образом, победная серия «Металлурга» продлилась до шести матчей.

В следующей игре «Металлург» встретится с екатеринбургским «Автомобилистом», а «Амур» — с челябинским «Трактором».

В параллельном матче КХЛ владивостокский «Адмирал» разгромно уступил «Трактору».

Ранее «Ак Барс» потерпел поражение от «Локомотива» в матче КХЛ.