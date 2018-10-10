Радулов не спас «Даллас» в в матче с «Торонто» 

"Даллас Старз" проиграл "Торонто Мэйпл Лифс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает "Советский спорт".
Матч проходил на арене "Американ Эйрлайнс-центр" в Далласе и завершился с результатом 7:4 в пользу гостей.
Российский нападающий Александр Радулов забил гол на 18-й минуте и отдал две результативные передачи. Также за "Даллас" забросили шайбы Тайлер Сегин (30), Джейми Бенн (39) и Йон Клингберг (43). Форвард Валерий Ничушкин сыграл 12 минут 54 секунды. Голкипер Антон Худобин на лед не выходил.
Ранее шайба Свечникова помогла "Каролине" победить "Ванкувер".