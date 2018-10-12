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Главный тренер «Трактора» подал в отставку
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Главный тренер хоккейного «Трактора» Титов подал в отставку 

RT на русском + ещё 29 1 час назад
Фото: РИА Новости
Главный тренер челябинского «Трактора», выступающего в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) Герман Титов подал в отставку.
Титов объяснил это решение семейными обстоятельствами, сообщает пресс-служба «Трактора».
«Решение взвешенное и своевременное, когда у команды впереди ещё три четверти регулярного чемпионата», — заявил Титов.
В 16 матчах регулярного чемпионата челябинская команда под руководством Титова набрала 13 очков и расположилась на десятом месте в Восточной конференции.
Исполняющим обязанности главного тренера команды назначен Алексей Тертышный.
Ранее омский «Авангард» в овертайме проиграл братиславскому «Словану» в матче регулярного чемпионата КХЛ.
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Овечкин подрался с хоккеистом Вудом, который брал автограф у россиянина два года назад «Авангард» потерпел третье поражение подряд в КХЛ, проиграв в овертайме «Словану» СКА одержал победу над «Йокеритом» в матче КХЛ
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