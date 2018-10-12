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«Металлург» подписал форварда из НХЛ
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«Металлург» объявил о подписании контракта с американским хоккеистом Шором 

RT на русском + ещё 6 9 часов назад
Фото: Ringo Chiu/ZUMAPRESS.com globallookpress.com
Магнитогорский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Металлург» объявил о подписании контракта с американским нападающим Ником Шором.
Как сообщает пресс-служба клуба, соглашение с 26 летним форвардом рассчитано на один сезон.
Шор был выбран «Лос-Анджелес Кингз» на драфте НХЛ 2011 года под общим 82-м номером. В сезоне-2017/18 американец отметился выступлениями за три клуба — «Лос-Анджелес», «Оттава Сенаторз» и «Калгари Флеймз».
Ранее сообщалось, что Алексанр Овечкин вышел на 17-е место в списке снайперов в истории НХЛ.
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