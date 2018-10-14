«Даллас» победил «Анахайм» в матче НХЛ, Радулов набрал два очка

"Даллас" обыграл "Анахайм" со счетом 5:3 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Хозяева смогли отыграть у соперника по ходу игры три шайбы.

Радулов и форвард "Далласа" Валерий Ничушкин также отметились голевыми передачами. Всего в текущем сезоне Радулов набрал 9 (4+5) очков. Ничушкин набрал первый балл за результативность в чемпионате.

В другом матче "Монреаль" дома победил дома "Питтсбург" со счетом 4:3. Российский форвард гостей Евгений Малкин отметился двумя результативными передачами.

В еще одном матче дня "Нэшвилл" на своем льду обыграл "Айлендерс" со счетом 5:2.