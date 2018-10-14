«Даллас» победил «Анахайм»

"Даллас" обыграл "Анахайм" со счетом 5:3 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Хозяева смогли отыграть у соперника по ходу игры три шайбы.
В составе победителей шайбы забросили российский форвард Александр Радулов (32-я минута), Коннор Кэррик (34), Джейми Бенн (35), Йон Клингберг (38) и Радек Факса (59). У гостей отличились Якоб Сильверберг (10), Кифер Шервуд (14) и Адам Энрике (29).
Радулов и форвард "Далласа" Валерий Ничушкин также отметились голевыми передачами. Всего в текущем сезоне Радулов набрал 9 (4+5) очков. Ничушкин набрал первый балл за результативность в чемпионате.
В другом матче "Монреаль" дома победил дома "Питтсбург" со счетом 4:3. Российский форвард гостей Евгений Малкин отметился двумя результативными передачами.
У победителей отличились Томаш Татар (21-я и 29-я минуты) и Брендан Галлахер (28). У "Питтсбурга" шайбы забросили Доминик Симон (4), Крис Летанг (16) и Фил Кессел (32). Буллиты реализовали Пол Байрон и Джонатан Друэн, нападающие гостей Малкин и Сидни Кросби не смогли реализовать свои попытки. На счету российского форварда 8 (1 шайба + 7 передач) в текущем сезоне.
В еще одном матче дня "Нэшвилл" на своем льду обыграл "Айлендерс" со счетом 5:2.