«Металлург» проиграл «Сибири» в матче КХЛ

Магнитогорский «Металлург» потерпел поражение от новосибирской «Сибири» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча, проходившая в Магнитогорске, завершилась победой гостей со счётом 2:0.

В следующем матче «Металлург» сыграет с уфимским «Салаватом Юлаевым», а «Сибирь» — с челябинским «Трактором».

В параллельно матче КХЛ екатеринбургский «Автомобилист» одержал 18-ю победу подряд со старта сезоне, переиграв «Салават Юлаев».

Ранее «Ак Барс» обыграл «Сочи» в матче КХЛ.