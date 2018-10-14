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«Металлург» проиграл «Сибири» в матче КХЛ
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«Металлург» проиграл «Сибири» в матче КХЛ 

RT на русском 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Магнитогорский «Металлург» потерпел поражение от новосибирской «Сибири» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча, проходившая в Магнитогорске, завершилась победой гостей со счётом 2:0.
Шайбы забрасывали Максим Казаков и Даниил Романцев.
В следующем матче «Металлург» сыграет с уфимским «Салаватом Юлаевым», а «Сибирь» — с челябинским «Трактором».
В параллельно матче КХЛ екатеринбургский «Автомобилист» одержал 18-ю победу подряд со старта сезоне, переиграв «Салават Юлаев».
Ранее «Ак Барс» обыграл «Сочи» в матче КХЛ.
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