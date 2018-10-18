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Овечкин — третья звезда дня в НХЛ
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Овечкин признан третьей звездой игрового дня в НХЛ 

RT на русском + ещё 51 11 часов назад
Фото: Reuters
Российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин был признан третьей звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ)
Об этом сообщает пресс-служба лиги.
В матче с «Нью-Йорк Рейнджерс» Овечкин забросил две шайбы.
Первой звездой дня стал голкипер «Анахайм Дакс» Джон Гибсон, который отразил 34 из 35 бросков в домашнем матче с «Нью-Йорк Айлендерс», завершившегося победой хозяев со счётом 4:1.
Вторая звездой признан нападающий «Калгари Флэймз» Михал Фролик, оформивший дубль в победной встрече с «Бостон Брюинз».
Ранее дубль Овечкина помог «Вашингтону» победить «Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
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