Российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин был признан третьей звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ)
Об этом сообщает пресс-служба лиги.
В матче с «Нью-Йорк Рейнджерс» Овечкин забросил две шайбы.
Первой звездой дня стал голкипер «Анахайм Дакс» Джон Гибсон, который отразил 34 из 35 бросков в домашнем матче с «Нью-Йорк Айлендерс», завершившегося победой хозяев со счётом 4:1.
Вторая звездой признан нападающий «Калгари Флэймз» Михал Фролик, оформивший дубль в победной встрече с «Бостон Брюинз».
Ранее дубль Овечкина помог «Вашингтону» победить «Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ.