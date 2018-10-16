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ЦСКА проиграл «Куньлуню» в матче КХЛ
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ЦСКА проиграл «Куньлуню» в матче КХЛ 

RT на русском 11 часов назад
Фото: РИА Новости
Московский ЦСКА потерпел поражение от китайского «Куньлунь Ред Стар» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча, прошедшая в Москве, завершилась со счётом 4:3 в пользу гостей.
Победу «Куньлуню» принесли шайбы Тейлора Бека, Виктора Бартли и Олли Палолы, оформившего дубль.
ЦСКА ответил дублем Константина Окулова и голом Кирилла Капизова.
Таким образом «Куньлунь» прервал победную серию ЦСКА, достигшую отметки в 12 матчей.
В других матчах игрового дня «Йокерит» побели «Ак Барс» (3:2), «Адмирал» уступил «Словану» (3:4), «Амур» минимально обыграл рижское «Динамо» (1:0), московское «Динамо» победило рижское «Динамо» (3:1), а «Витязь» одержал победу над «Северсталью» (4:1).
Ранее сообщалось, что «Металлург» потерпел третье поражение подряд в КХЛ, проиграв «Салавату Юлаеву»
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