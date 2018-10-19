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Епанчинцев ушел с поста главного тренера «Спартака»
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Епанчинцев ушел в отставку с поста главного тренера «Спартака» 

SovSport.Ru + ещё 31 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Главный тренер Спартака Вадим Епанчинцев покинул свой пост, сообщает Р-Спорт.
В субботу на домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ против Слована руководить красно-белыми будут генеральный менеджер клуба Алексей Жамнов и тренер команды Игорь Уланов.
Накануне Спартак проиграл дома рижскому Динамо (2:3). Это поражение стало седьмым в последних девяти матчах.
Всего в 19 матчах Спартак набрал 18 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции.
Епанчинцев возглавлял Спартак с апреля 2017 года. В прошлом сезоне под его руководством команда заняла седьмое место в Западной конференции и в первом раунде плей-офф проиграла ЦСКА.
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