Российский хоккеист усомнился в победе сборной на ОИ

Хоккеист сборной России признал ненастоящей победную Олимпиаду

Российский нападающий СКА Николай Прохоркин прокомментировал победу сборной России на Олимпийских играх в Пхенчхане. Полная версия интервью вышла на YouTube-канале «Игра в тело».

«Олимпиада без энхаэловцев (игроков из Национальной хоккейной лиги (НХЛ) — прим. «Ленты.ру») ненастоящая? Это правда. Что себе врать? Понятно, что мы выиграли. Была хорошая Олимпиада, европейцы сильные. Меня очень удивили немцы, потому что была крепкая команда», — отметил 25-летний Прохоркин.

Он также признался, что хотел бы одержать победу в олимпийском турнире, где будут представители НХЛ.

Сборная России по хоккею обыграла в финале Олимпиады в Южной Корее сборную Германии со счетом 4:3. До этого последний раз отечественные хоккеисты становились олимпийскими чемпионами в 1992 году в Альбервиле, тогда это сделала команда СНГ.