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Российский хоккеист усомнился в победе сборной на ОИ
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Хоккеист сборной России признал ненастоящей победную Олимпиаду 

Lenta.ru + ещё 5 6 часов назад
Фото: РИА Новости
Российский нападающий СКА Николай Прохоркин прокомментировал победу сборной России на Олимпийских играх в Пхенчхане. Полная версия интервью вышла на YouTube-канале «Игра в тело».
«Олимпиада без энхаэловцев (игроков из Национальной хоккейной лиги (НХЛ) — прим. «Ленты.ру») ненастоящая? Это правда. Что себе врать? Понятно, что мы выиграли. Была хорошая Олимпиада, европейцы сильные. Меня очень удивили немцы, потому что была крепкая команда», — отметил 25-летний Прохоркин.
Он также признался, что хотел бы одержать победу в олимпийском турнире, где будут представители НХЛ.
Сборная России по хоккею обыграла в финале Олимпиады в Южной Корее сборную Германии со счетом 4:3. До этого последний раз отечественные хоккеисты становились олимпийскими чемпионами в 1992 году в Альбервиле, тогда это сделала команда СНГ.
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