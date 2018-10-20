Падшие короли. Команда Ковальчука на дне НХЛ

Падшие короли

Переезд Ильи Ковальчука в «Лос-Анджелес Кингз» был одним из самых интригующих во время перерыва в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Олимпийский чемпион вернулся в сильнейшую лигу мира спустя пять лет — трансфер вызвал много вопросов среди экспертов и болельщиков. Пока у россиянина, как и у самого клуба, не очень получается внятно ответить на них: «Лос-Анджелес» идет 13-м в Западной конференции, а Ковальчук продолжает адаптироваться к новым реалиям НХЛ. Пока не слишком успешно.

Ожидания и проблемы

В трех последних матчах регулярного чемпионата «Лос-Анджелес Кингз»:

— потерпел три поражения;

— пропустил 16 шайб;

— опустился на 13-е место в турнирной таблице Западной конференции.

Не такой старт сезона от команды, защита которой была лучшей в прошлом сезоне, ожидали болельщики и специалисты. В регулярном чемпионате-2017/2018 «Кингз» пропустили меньше всех — не хватало только заброшенных шайб. По этому показателю команда плелась в хвосте лиги. Приезд Ильи Ковальчука в Калифорнию должен был решить проблему: и в былые годы в НХЛ, и в петербургском СКА российский форвард демонстрировал высокую результативность.

С возрастом он не растерял голевого чутья и желания оставаться в центре внимания — иначе бы он просто не уехал из СКА, где хоть и был звездой, но всего лишь российского масштаба. В НХЛ его не было пять лет, и имя Ковальчука стали забывать. Илья выбрал лучший способ напомнить о себе — выиграл Олимпиаду вместе со сборной России. Можно долго говорить о том, что эта победа «ненастоящая», однако факт остается фактом: форвард был одним из лидеров команды-чемпиона.

Успех и, в общем-то, почтенный возраст не заставили нападающего остановиться: Ковальчук переехал в Лос-Анджелес, да еще на серьезный контракт — за три года он заработает больше 18 миллионов долларов. И все-таки 35 лет — довольно серьезный возраст для игрока его амплуа. И это вызывало опасения.

В Континентальной хоккейной лиге Ковальчук играл 56 матчей в регулярке, в НХЛ же их будет 82. К тому же, в этих матчах Илье придется соперничать с быстрыми молодыми соперниками, возвращаться назад и помогать обороне. Ковальчук — боец, но вопрос был в том, сможет ли тело поспевать за разумом.

В успехе сотрудничества Ковальчука и «Лос-Анджелеса» появились сомнения еще во время предсезонных матчей НХЛ. Россиянин в них отметился лишь одной заброшенной шайбой, а команда проиграла в семи встречах из восьми. «К сожалению, сейчас вся наша команда действует неважно. Чувствуется несыгранность в действиях на площадке. Тем не менее, у нас есть несколько дней для того, чтобы провести работу над ошибками и подготовиться к первому матчу», — говорил сам Илья перед стартом регулярного чемпионата.

Странное начало

Первые шесть матчей показали: у «Лос-Анджелеса» все еще есть куча проблем, а сам Ковальчук пока не полностью сросся с новой командой. Россиянин проводит в среднем около 19 минут на площадке в каждом матче и пока набрал только пять очков (две шайбы и три передачи). В последнем матче против «Нью-Йорк Айлендерс» команда из Калифорнии на своем льду была разбита со счетом 2:7. Не помог даже приезд Златана Ибрагимовича — шведский футболист совершил символическое вбрасывание перед стартом поединка. А результативный пас Ильи в этом матче стал слабым утешением для болельщиков «королей».

До этого команда провела четыре матча в Канаде и привезла из этого турне два очка из восьми возможных, при этом дважды была разгромлена. Одна победа (3:0 над «Монреалем») и 3:11 в трех остальных встречах — «Лос-Анджелес» явно не получил удовольствия от поездки в соседнюю страну. Кстати, две шайбы «Кингз» из трех забросил Ковальчук, но он им не особо радовался: когда он забивал, его команда проигрывала.

Эксперты основную проблему видят в слабой реализации большинства. Точнее, нулевой реализации: «Кингз» 21 раз в этом сезоне играли при численном преимуществе и не отличились ни разу. Статистика говорит: у «Лос-Анджелеса» есть проблемы с продвижением шайбы в чужую зону, точностью передач и бросков. При этом от Ковальчука и его партнера Джеффа Картера требуется атаковать еще больше, несмотря на то, что они — самые бросающие игроки в составе команды.

That pass by Ilya Kovalchuk to Alex Iafallo tho 😱 pic.twitter.com/4b2d7HfuyT— LA Kings (@LAKings) 8 октября 2018 г. Усилий продолжающего адаптацию Ковальчука недостаточно для того, чтобы команда вышла из депрессии. Но Илья в целом имеет неплохую прессу, а в команде он — авторитет. Главный тренер высказывался о нем в таком духе: «Это потрясающий талант. Илья — габаритный игрок с отличной техникой, не знаю, удивляет ли меня что-то в его игре. Думал, что он больше нацелен на бросок, но он оказался человеком, который любит владеть шайбой и делать передачи. Если что-то и стало сюрпризом, то только это».

Ожидать реактивного старта от россиянина, наверное, было нельзя: все-таки НХЛ за пять лет его отсутствия сильно изменилась, стала куда динамичнее. Да и «Лос-Анджелес» — мастер провальных дебютов. В 2016-м на старте сезона команда начала с трех поражений в трех матчах, как и в 2015-м. В первом случае калифорнийцы даже не смогли пробиться в плей-офф. В прошлом году «Кингз» стартовали куда более удачно, однако в середине сезона выдали две провальные серии. Тем не менее, попасть в плей-офф им все же удалось.

В общем, «Лос-Анджелес» имеет представление о том, как выбираться со дна. Клуб с начала сезона и прямо сейчас пытается перестраиваться, меняется и стиль игры самого Ковальчука — недаром тренера удивила его нацеленность на пас. Однако его брали на место бомбардира: больше 30 шайб в прошлом сезоне в составе «Кингз» забросил только центрфорвард Анже Копитар. Болельщики ждут, когда наконец россиянин привыкнет к реалиям НХЛ и заведет заглохший «Лос-Анджелес». Пока же он лишь эпизодически влияет на игру команды и больше отдает, чем забивает.