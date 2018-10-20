Могут наказать за Писика: Овечкин проиграл и нагрубил

Овечкина могут дисквалифицировать за грубый прием в матче НХЛ

Ноль набранных очков, нереализованный буллит и два грубых приема против соперника — российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вряд ли остался доволен своей игрой в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Флориды Пантерз». Действующий обладатель Кубка Стэнли проиграл на домашнем льду.

«Флорида Пантерз» одержала победу над «Вашингтоном Кэпиталз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. За 60 минут основного времени матча хоккеисты сумели забросить в ворота друг друга сразу десять шайб.

Первый период оказался шокирующим для действующих чемпионов — столичный коллектив на глазах у своих болельщиков проиграл стартовую треть со счетом 1:4. Одну из шайб гостей забросил российский нападающий Евгений Дадонов

Экс-игрок СКА реализовал большинство, оказавшись на убойной позиции перед воротами соперника.

Точный бросок шведского форварда хозяев Никласа Бэкстрема за 85 секунд до сирены перевел встречу в овертайм. Игроки дотянули до буллитов, где сильнее оказалась «Флорида». Победный буллит на счету Юбердо.

Помимо шайбы в первом периоде, Дадонов отметился результативной передачей. Два голевых паса на счету нападающего «Вашингтона» Евгения Кузнецова . Овечкин остался без набранных очков, однако все равно оказался самой обсуждаемой фигурой поединка. Всему виной два силовых приема капитана столичного коллектива.

Незадолго до конца третьего периода россиянин жестко встретил в чужой зоне финского капитана «Флориды» Александра Баркова , опрокинув его на лед и не дав завладеть шайбой. За это Овечкин был наказан малым штрафом.

Также во втором периоде от Овечкина пострадал канадский защитник соперника Марк Писик . Россиянин мощным силовым приемом опрокинул оппонента, попав тому плечом в область подбородка. За свои действия Овечкин не получил даже малого штрафа.

«Ого, это было плечо Овечкина в нос Писику. Основной удар пришелся прямо в челюсть, а Овечкин весит 235 фунтов. Этот силовой прием — взгляните сами — был проведен в челюсть. Александр опрокинул Писика», — рассказал четырехкратный обладатель Кубка Стэнли, а ныне телевизионный эксперт Денис Потвен. Его слова приводит Russian Machine Never Breaks.

Главный тренер «Флориды» Боб Бугнер раскритиковал поведение российского капитана «Вашингтона».

«Надеюсь, в лиге рассмотрят эпизод, потому что если вы посмотрите повтор, то увидите, что удар пришелся слишком высоко. Это удар в голову, а лига пытается пресекать такое. Не было даже свистка, но я не виню судей. Возможно, они пропустили этот момент, но теперь его необходимо рассмотреть», — сказал наставник «Пантерз».

Более того, россиянина могут дисквалифицировать. По информации RMNB, Бугнер подал жалобу на Овечкина за прием на Писике.

Свой следующий матч «Вашингтон» проведет в гостях 23 октября с «Ванкувером». «Флорида» 21 числа дома встретится с «Детройтом».

На данный момент «Вашингтон» занимает девятое место в Восточной конференции, набрав восемь очков в семи матчах. «Флорида» находится на 15-й строчке, имея в своем активе четыре очка после пяти игр.

В других матчах игрового дня российские хоккеисты участия не принимали. Как и в случае с поединком «Вашингтона» и «Флориды», побед в других встречах добивались исключительно гости — «Миннесота Уайлд» оказалась сильнее «Даллас Старз» (3:1), а «Нэшвилл Предаторз» переиграл «Калгари Флэймз» — 5:3.

Третьей звездой дня стал форвард «хищников» Зак Риналдо, записавший в актив победную шайбу, второй — голкипер «Миннесоты» Деван Дубник

Возглавил тройку лучших хоккеистов дня нападающий «Флориды» Юбердо, который в поединке против «Вашингтона» набрал три очка (гол и две результативные передачи), а также реализовал решающий буллит.