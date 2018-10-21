«Металлург» обыграл «Северсталь» в матче КХЛ

«Металлург» в овертайме обыграл «Северсталь» в матче КХЛ

Магнитогорский «Металлург» в овертайме одержал победу над череповецкой «Северсталью» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Основное время встречи, проходившей в Череповце, завершилось со счётом 1:1.

Победную для гостей шайбу забросил Сергей Мозякин

В следующем матче «Металлург» сыграет с ярославским «Локомотивом», а «Северсталь» — с челябинским «Трактором».

В параллельном матче КХЛ «Локомотив» в овертайме уступил екатеринбургскому «Автомобилисту» (1:2).