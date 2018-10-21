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«Металлург» обыграл «Северсталь» в матче КХЛ
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«Металлург» в овертайме обыграл «Северсталь» в матче КХЛ 

RT на русском + ещё 11 16 часов назад
Фото: metallurg.ru Facebook
Магнитогорский «Металлург» в овертайме одержал победу над череповецкой «Северсталью» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Основное время встречи, проходившей в Череповце, завершилось со счётом 1:1.
В составе хозяев отличился Юрий Трубачёв, а коллектива из Магнитогорска голом отметился Евгений Тимкин.
Победную для гостей шайбу забросил Сергей Мозякин.
В следующем матче «Металлург» сыграет с ярославским «Локомотивом», а «Северсталь» — с челябинским «Трактором».
В параллельном матче КХЛ «Локомотив» в овертайме уступил екатеринбургскому «Автомобилисту» (1:2).
Ранее «Спартак» обыграл «Слован» в регулярном чемпионате КХЛ.
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