Шайба Кутейкина со своей половины принесла «Спартаку» победу над московским «Динамо»

"Спартак" обыграл московское "Динамо" со счетом 4:2 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Это вторая игра красно-белых под руководством исполняющего обязанности главного тренера Алексея Жамнова , являющегося также генеральным менеджером клуба. В первом матче клуб дома победил братиславский "Слован" (4:1).

Красно-белые продлили победную серию в матчах с "Динамо" в КХЛ до пяти игр. В последний раз спартаковцы проигрывали бело-голубым 20 декабря 2016 года. "Спартак" с 22 очками занимает шестое место в Западной конференции, "Динамо" с 15 баллами — десятое.

В следующем матче "Спартак" 26 октября сыграет в гостях с хельсинкским "Йокеритом", "Динамо" 25 октября проведет выездную встречу с "Сочи".