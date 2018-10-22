"Спартак" обыграл московское "Динамо" со счетом 4:2 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
В составе хозяев шайбы забросили Никита Филатов (19-я минута), Александр Хохлачев (42), Андрей Кутейкин (55), который поразил ворота со своей половины, и Каспарс Даугавиньш (57), у гостей — Микка Койвисто (17), Владимир Брюквин (37).
Это вторая игра красно-белых под руководством исполняющего обязанности главного тренера Алексея Жамнова, являющегося также генеральным менеджером клуба. В первом матче клуб дома победил братиславский "Слован" (4:1).
Красно-белые продлили победную серию в матчах с "Динамо" в КХЛ до пяти игр. В последний раз спартаковцы проигрывали бело-голубым 20 декабря 2016 года. "Спартак" с 22 очками занимает шестое место в Западной конференции, "Динамо" с 15 баллами — десятое.
В следующем матче "Спартак" 26 октября сыграет в гостях с хельсинкским "Йокеритом", "Динамо" 25 октября проведет выездную встречу с "Сочи".