Овечкин помог «Вашингтону» обыграть «Ванкувер»

Четыре очка Овечкина и шайба Кузнецова помогли «Вашингтону» обыграть «Ванкувер»

"Вашингтон" оказался сильнее "Ванкувера" со счетом 5:2 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Российский нападающий столичного клуба Александр Овечкин забросил две шайбы и отдал две результативные передачи, Евгений Кузнецов записал на своей счет один гол.

В составе "Вашингтона" шайбы забросили Джон Карлсон (3-я минута), Кузнецов (30), Овечкин (40, 46) и Ти Джей Оши (59). У "Ванкувера" голами отметились Трой Стечер (28) и Свен Бэрчи (41).

Также в матче принял участие российский защитник "Вашингтона" Дмитрий Орлов (21 минута, 1 хит) и нападающий "Ванкувера" Николай Голдобин (18 минут, 2 броска). На счету Кузнецова теперь 13 (5 шайбы + 8 передачи) очков, у Овечкина также 13 (8+5) баллов за результативность.

Первой звездой встречи был признан Овечкин (2+2). Второй звездой стал Карлсон (1+2), третьей — Бэкстрем (0+3).

В следующем матче "Вашингтон" 26 октября сыграет в гостях "Эдмонтона", "Ванкувер" 25 октября на выезде встретится с "Вегасом".