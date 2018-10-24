СКА проиграл «Салавату Юлаеву» в КХЛ

Петербургский СКА потерпел поражение от уфимского «Салавата Юлаева» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча, проходившая в Санкт-Петербурге, завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

В следующем матче СКА сыграет с рижским «Динамо» , а «Салават Юлаев» — с подольским «Витязем».

В других противостояниях КХЛ хабаровский «Амур» обыграл нижнекамский «Нефтехимик» (5:3), владивостокский «Адмирал» одолел нижегородское «Торпедо» (3:2), китайский «Куньлунь Ред Стар» разгромил казанский «Ак Барс» (3:0), а новосибирская «Сибирь» оказалась сильнее «Витязя».

Ранее «Локомотив» обыграл «Металлург» в матче КХЛ.