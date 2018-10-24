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СКА проиграл «Салавату Юлаеву» в КХЛ
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СКА проиграл «Салавату Юлаеву» в КХЛ 

RT на русском + ещё 23 5 часов назад
Фото: @hcska Twitter
Петербургский СКА потерпел поражение от уфимского «Салавата Юлаева» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча, проходившая в Санкт-Петербурге, завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.
В составе уфимцев отличились Антон Бурдасов и Теэму Хартикайнен. У хозяев единственную шайбу забросил Никита Гусев.
В следующем матче СКА сыграет с рижским «Динамо», а «Салават Юлаев» — с подольским «Витязем».
В других противостояниях КХЛ хабаровский «Амур» обыграл нижнекамский «Нефтехимик» (5:3), владивостокский «Адмирал» одолел нижегородское «Торпедо» (3:2), китайский «Куньлунь Ред Стар» разгромил казанский «Ак Барс» (3:0), а новосибирская «Сибирь» оказалась сильнее «Витязя».
Ранее «Локомотив» обыграл «Металлург» в матче КХЛ.
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