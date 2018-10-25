«Чурчхелу чуть-чуть не облизнули. Где-то у ребят мозги не работают». Квартальнов «жег» после матча

Главный тренер «Локомотива» Дмитрий Квартальнов поделился впечатлениями от победы над «Трактором» (1:0 ОТ). Победу «Локомотиву» принес форвард Петри Контиола . Который перешел в «Локомотив» в сезоне-2014/15 как раз из «Трактора». На ноль сыграл основной вратарь ярославской команды Александр Салак , пропустивший месяц из-за травмы. «Локомотив» набирает очки 9 матчей кряду при 8 победах.

«Вспомнил момент. Работал с другой командой, и мы играли с ХК «Сочи». Такой же матч был, выиграли на-тоненького. Игорь Никитин заходит в тренерскую и говорит: чурчхелу чуть-чуть не облизнули. У нас сегодня такая же вещь случилась, наверное.

Моменты были, но сегодня я впервые увидел — все сыграли немножко слабо. Вся команда сыграла слабо. Единственное — Салак держал в игре, соперник хорошо контратаковал. Пока вот так. 60 матчей, и таких игр будет очень много. Мы провели много матчей. Ребята где-то подустали, где-то мозги не работают. Со своим состоянием нужно всегда бороться. Ребята профессионалы, это наша работа. Какое-то мутное состояние, тяжелое состояние. Нужно перебарывать — пришлю люди смотреть», — сказал тренер на пресс-конференции.

«Локомотив» — «Трактор» — 1:0 ОТ. Видеообзор матча регулярного чемпионата КХЛ «Локомотив» одолел «Трактор» и дома. Единственный гол у Контиолы, у Салака «сухарь»

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