НХЛ оставила 20-матчевую дисквалификацию Уилсона в силе. Он потеряет 1,26 миллиона долларов

НХЛ оставила в силе 20-матчевую дисквалификацию форварда «Вашингтона» Уилсона за грубый силовой приём

Об этом сообщает ESPN.

По словам Беттмена, одна из самых продолжительных дисквалификаций в истории НХЛ должна заставить Уилсона изменить манеру своей игры, которую комиссар лиги назвал «безрассудной».

Отмечается, что форвард «Кэпиталз» имеет право обжаловать решение Беттмэна у независимого арбитра. В том случае, если последний не примет сторону игрока, Уилсону придётся пропустить ещё 12 поединков столичного коллектива в регулярном чемпионате НХЛ и потерять в общей сложности $1,2 млн заработной платы.