КХЛ. «Локомотив» выиграл у «Трактора» в дополнительное время

Двумя матчами в Ярославле и Сочи завершился игровой день регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. В городе на Волге местный «Локомотив» принимал челябинский «Трактор» и выиграл только в дополнительное время с минимальным счетом 1:0.

Матч получился довольно напряженным, но зрелищных моментов в виде забитых голов на протяжении 62-х минут не случилось. При этом «Локо» имел почти двойное преимущество по броскам в створ ворот — 35:19. Но забить смог только финн Контиола в овертайме, принеся хозяевам победу.

В другой игре столичное «Динамо» со счетом 5:1 переиграло хозяев площадки в столице зимней Олимпиады-2014. В составе «бело-голубых» две шайбы на счету Кагарлицкого.