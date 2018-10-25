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КХЛ. «Локомотив» выиграл у «Трактора» в дополнительное время
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КХЛ. «Локомотив» выиграл у «Трактора» в дополнительное время 

Вести.Ru 5 часов назад
Фото: Вести.Ru
Двумя матчами в Ярославле и Сочи завершился игровой день регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. В городе на Волге местный «Локомотив» принимал челябинский «Трактор» и выиграл только в дополнительное время с минимальным счетом 1:0.
Матч получился довольно напряженным, но зрелищных моментов в виде забитых голов на протяжении 62-х минут не случилось. При этом «Локо» имел почти двойное преимущество по броскам в створ ворот — 35:19. Но забить смог только финн Контиола в овертайме, принеся хозяевам победу.
В другой игре столичное «Динамо» со счетом 5:1 переиграло хозяев площадки в столице зимней Олимпиады-2014. В составе «бело-голубых» две шайбы на счету Кагарлицкого.
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