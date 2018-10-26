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Форвард «Магнитки» Кулемин выиграл суд по канадскому гражданству
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Лидер «Металлурга» Кулемин стал ближе к канадскому гражданству 

Газета.Ru + ещё 3 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Нападающий магнитогорского «Металлурга» Николай Кулемин выиграл предварительное дело в суде, связанное с получением канадского гражданства, сообщает "Советский спорт".
По информации National Post, судья отменил предыдущее решение суда низшей инстанции, в котором был сделан упор на то, что игрок слишком много времени провел вне Канады и потому не может получить гражданство.
Кулемин и его жена Наталья подали заявку на канадское гражданство в 2014 году. Теперь паре предстоит очередное слушание.
Кулемин вернулся в Россию перед началом сезона-2017/18, подписав контракт с «Металлургом» сроком на три года. С сезона-2008/09 по сезон-2017/18 включительно Кулемин выступал в НХЛ — 669 матчей и 274 (121 + 153) очка. Он возвращался в Россию на время локаута в сезоне-2012/13.
Ранее В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Торонто Мэйпл Лифс» в гостях победил «Виннипег Джетс» со счетом 4:2.
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