Кулемин добивается гражданства Канады через суд

Российский хоккеист Николай Кулемин добился пересмотра дела о предоставлении ему гражданства Канады. Об этом сообщает National Post.
В 2014 году форвард магнитогорского хоккейного клуба «Металлург», в 2008-2014 годах игравший за канадский клуб НХЛ «Торонто Мейпл Лифс», подал документы на получение канадского гражданства, однако получил отказ. Спортсмен оспорил его в местном суде, но получил отказ вновь.
Это решение Кулемин также оспорил, на этот раз удачно — судья вышестоящей инстанции отменил решение судьи нижестоящей, который мотивировал отказ в гражданстве слишком долгим пребыванием Кулемина за пределами Канады во время выступлений за местный клуб. Таким образом, дело хоккеиста будет рассмотрено вновь.
Ранее Кулемин заявлял, что ему нравилось жить в Канаде, а также о том, что хочет воспитывать своих детей там, где они родились, то есть в североамериканской стране.