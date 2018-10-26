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Кулемин добивается гражданства Канады через суд
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Российский хоккеист добивается гражданства Канады через суд 

Рамблер + ещё 13 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Российский хоккеист Николай Кулемин добился пересмотра дела о предоставлении ему гражданства Канады. Об этом сообщает National Post.
В 2014 году форвард магнитогорского хоккейного клуба «Металлург», в 2008-2014 годах игравший за канадский клуб НХЛ «Торонто Мейпл Лифс», подал документы на получение канадского гражданства, однако получил отказ. Спортсмен оспорил его в местном суде, но получил отказ вновь.
Это решение Кулемин также оспорил, на этот раз удачно — судья вышестоящей инстанции отменил решение судьи нижестоящей, который мотивировал отказ в гражданстве слишком долгим пребыванием Кулемина за пределами Канады во время выступлений за местный клуб. Таким образом, дело хоккеиста будет рассмотрено вновь.
Ранее Кулемин заявлял, что ему нравилось жить в Канаде, а также о том, что хочет воспитывать своих детей там, где они родились, то есть в североамериканской стране.
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