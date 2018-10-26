Кулемин добивается гражданства Канады через суд

Российский хоккеист добивается гражданства Канады через суд

В 2014 году форвард магнитогорского хоккейного клуба «Металлург», в 2008-2014 годах игравший за канадский клуб НХЛ «Торонто Мейпл Лифс», подал документы на получение канадского гражданства, однако получил отказ. Спортсмен оспорил его в местном суде, но получил отказ вновь.

Это решение Кулемин также оспорил, на этот раз удачно — судья вышестоящей инстанции отменил решение судьи нижестоящей, который мотивировал отказ в гражданстве слишком долгим пребыванием Кулемина за пределами Канады во время выступлений за местный клуб. Таким образом, дело хоккеиста будет рассмотрено вновь.

Ранее Кулемин заявлял, что ему нравилось жить в Канаде, а также о том, что хочет воспитывать своих детей там, где они родились, то есть в североамериканской стране.