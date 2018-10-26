«Спартак» в овертайме проиграл «Йокериту»

Хельсинкский "Йокерит" одержал победу над московским "Спартаком" со счетом 4:3 в овертайме матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча была вынесенной и прошла в Таллине.
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Брайан О'Нилл (14-я минута), Джон Норман (31) и Ессе Йоэнсуу (32). У проигравших отличились Бен Максвелл (5), Андрей Кутейкин (9) и Энвер Лисин (16). Решающую шайбу в овертайме забросил нападающий финской команды Стив Мозес (63).
Благодаря победе "Йокерит" вышел на второе место на Западе. В активе команды 33 очка в 20 матчах. Финский клуб одержал четвертую победу подряд. "Спартак", набравший 23 очка в 22 играх, занимает пятое место на Западе.
Следующий матч "Йокерит" также проведет в Таллине. 28 октября финский клуб сыграет с череповецкой "Северсталью". "Спартак" в тот же день на выезде встретится с екатеринбургским "Автомобилистом".