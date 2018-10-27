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«Плохого про Россию не говорил ни слова»
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«Плохого про Россию не говорил ни слова». Кулёмин — о канадском гражданстве 

Чемпионат.com 2 часа назад
Фото: photo.khl.ru
Нападающий «Металлурга» Николай Кулёмин отреагировал на разгоревшийся скандал.
32-летний нападающий магнитогорского «Металлурга» Николай Кулёмин в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» прокомментировал ситуацию с получением канадского гражданства. Некоторые СМИ обвинили Кулёмина чуть ли не в предательстве и «сливе» родины, но ведь помимо Николая в России много хоккеистов и тренеров с иностранными паспортами, а пункт о том, что «ты и твои дети хотят жить в свободной стране» является обязательным при заполнении анкеты.

«Не думал, что всё будет так обсуждаться, для меня это сюрприз»

— Откуда появилась информация про подачу на канадское гражданство, вы давали какое-то интервью североамериканской прессе?
— Нет. Никаких интервью я никому не давал. В 2012 году я подал документы на получение канадского гражданства. Вся эта история тянется, до сих пор рассматривается. Сперва мне отказали, так как у меня было недостаточно дней, проведённых в Канаде. Мы подали апелляцию, а в Канаде меня уже не было, так как позже, с 2014 года, я играл за американскую команду «Нью-Йорк Айлендерс». В результате на апелляции было принято решение, что мне отказали неправильно, мой файл будет пересмотрен. Всю информацию по заседаниям выложили в общем доступе. Не думал, что всё будет так обсуждаться, для меня это сюрприз. Сперва её подхватили в торонтовской газете, а затем — в National Post. Не исключаю, что журналисты что-то добавили, приукрасили.
— Много дней не хватило?
— Очень много. Я же ещё попал на локаутный год, на четыре-пять месяцев уезжал. Постоянно ездил в сборную, летом тоже был в России, а это ещё два-три месяца. А там нужно прожить 1100 дней за четыре года. У меня никак это не получалось. То есть ты должен прожить три года, вообще не выезжая. Матчи, которые играешь в Америке, тоже далеко не все считают.
— На основании чего апелляция была удовлетворена?
— Второй судья подтвердил, что проведённых в Канаде дней не хватает, но связей в стране у меня достаточно. У меня в Канаде родились дети, я там играл, есть много друзей.

«Нужно было мотивировать своё решение, показать связь»

— Собственность в Канаде у вас тоже есть?
— У меня там есть квартира, счета. Всё это приобщается к делу. Нельзя просто так подать на гражданство, нужно было мотивировать своё решение, показать связь.
— Да и налоги вы там платили.
— Конечно. Судья на основании всего этого сказал, что можно мой файл пересмотреть ещё раз. Повторюсь, вся информация была предоставлена ещё в 2012 году.
— Так почему же она появилась именно сейчас?
— Потому что был суд.
— Процедура подачи документов на канадское гражданство была сложной?
— Получение гражданства подразумевает, что хочешь жить в этой стране, плюс нужно предоставить все необходимые документы. Иначе зачем тебе гражданство? Просто приехать и уехать?

«Я говорил, что дети родились в Канаде»

— Как долго будут длиться судебные тяжбы?
— Прошла апелляция, теперь мой файл будут пересматривать заново. Адвокаты работают.
— Фраза «мои дети заслуживают права жить в свободной стране» вырвана из контекста?
— Это больше похоже на отсебятину. Я говорил, что дети родились в Канаде, они ходили в школу, первый язык был английским. Моему сыну девять лет, всё это время он жил в Канаде и США.
— Он говорит по-русски?
— Сейчас он ходит в школу в России. Мы старались поддерживать русский язык, дома всегда разговаривали по-русски. Было важно, чтобы дети понимали язык.
— Сколько лет второму ребёнку?
— Дочери шесть лет, она тоже ходила в школу в Северной Америке. Сейчас, как и сын, учится в обычной русской школе.

«Никогда ничего плохого про Россию не говорил»

— Русский даётся им тяжело или разговаривают свободно?
— Конечно тяжело. 10-11 месяцев в году они жили в Америке. Сын закончил три класса школы в Америке. Писал, читал — всё делал только по-английски.
— Российское гражданство у детей есть?
— Да, у них двойное гражданство.
— То есть вы хотите получить канадское гражданство только с супругой?
— Именно. Мы почему и подали на второе гражданство, ведь если дети захотят жить в Канаде, когда вырастут, чтобы мы могли их спокойно навещать, не оформлять никаких виз и избежать прочей волокиты. Нашей семье нравится в Канаде, мы этого не скрываем. Поэтому и подавали на вид на жительство.
— Но Россия для вас родная страна.
— Никогда ничего плохого про Россию не говорил, ни слова. Не знаю всего, что пишут на наших ресурсах, но всегда отзывался о стране только положительно. Горжусь, что родился в России. У меня здесь много друзей, всегда играл за сборную нашей страны, никогда не отказывался. К примеру, мои родители тоже живут здесь. Летом мы всегда их навещали.
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