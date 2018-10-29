Ковальчук стал первой звездой матча с «Рейнджерс»

Шайба и две голевые передачи Ковальчука помогли «Лос-Анджелесу» победить «Рейнджерс»

"Лос-Анджелес" обыграл "Нью-Йорк Рейнджерс" в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) со счетом 4:3, российский нападающий хозяев Илья Ковальчук впервые с февраля 2013 года набрал три очка за результативность в одной игре в НХЛ.

Ковальчук сыграл в матче 16 минут 28 секунд, нанес четыре броска, один из которых стал голевым, отдал две результативные передачи и провел один силовой прием. Всего на счету 35-летнего форварда теперь 8 очков (3 шайбы + 5 передач) в 11 играх сезона. В предыдущий раз Ковальчук набирал три очка в одной игре регулярного чемпионата более пяти лет назад, когда 15 февраля 2013 года в составе "Нью-Джерси" отдал три голевые передачи в домашнем матче с "Филадельфией" (5:3).

Российский нападающий "Рейнджерс" Наместников забросил первую шайбу в текущем сезоне, ему ассистировал Павел Бучневич , отдавший вторую голевую передачу в сезоне.

"Лос-Анджелес" одержал третью победу в 11 матчах сезона и продолжает замыкать турнирную таблицу Западной конференции, набрав 7 очков. "Рейнджерс" идут на 15-м месте на Востоке, также имея в активе 7 очков после 11 игр. В следующем матче "Лос-Анджелес" 1 ноября дома сыграет против "Филадельфии", "Рейнджерс" 30 октября в гостях встретятся с "Сан-Хосе".