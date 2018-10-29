Ещё
Ковальчук стал первой звездой матча с «Рейнджерс»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Шайба и две голевые передачи Ковальчука помогли «Лос-Анджелесу» победить «Рейнджерс» 

ТАСС 2 часа назад
Фото: AP Photo/Alex Gallardo
"Лос-Анджелес" обыграл "Нью-Йорк Рейнджерс" в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) со счетом 4:3, российский нападающий хозяев Илья Ковальчук впервые с февраля 2013 года набрал три очка за результативность в одной игре в НХЛ.
В составе "Лос-Анджелеса" шайбы забросили Дастин Браун (32-я минута), Ковальчук (34), Тревор Льюис (51) и Алек Мартинез (60). У "Рейнджерс" отличились Владислав Наместников (12), Тони Деанджело (28) и Райан Спунер (56). После игры Ковальчук был признан лучшим игроком встречи, второй звездой стал Браун, третьей — Деанджело.
Ковальчук сыграл в матче 16 минут 28 секунд, нанес четыре броска, один из которых стал голевым, отдал две результативные передачи и провел один силовой прием. Всего на счету 35-летнего форварда теперь 8 очков (3 шайбы + 5 передач) в 11 играх сезона. В предыдущий раз Ковальчук набирал три очка в одной игре регулярного чемпионата более пяти лет назад, когда 15 февраля 2013 года в составе "Нью-Джерси" отдал три голевые передачи в домашнем матче с "Филадельфией" (5:3).
Российский нападающий "Рейнджерс" Наместников забросил первую шайбу в текущем сезоне, ему ассистировал Павел Бучневич, отдавший вторую голевую передачу в сезоне.
"Лос-Анджелес" одержал третью победу в 11 матчах сезона и продолжает замыкать турнирную таблицу Западной конференции, набрав 7 очков. "Рейнджерс" идут на 15-м месте на Востоке, также имея в активе 7 очков после 11 игр. В следующем матче "Лос-Анджелес" 1 ноября дома сыграет против "Филадельфии", "Рейнджерс" 30 октября в гостях встретятся с "Сан-Хосе".
ТАСС: последние новости
Бывший президент НХЛ Зиглер скончался в возрасте 84 лет ХК СКА ведет переговоры о проведении матча с клубом НХЛ Шайба и две голевые передачи Ковальчука помогли "Лос-Анджелесу" победить "Рейнджерс"
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Туктамышева устроила стриптиз на льду80
Интимные фото Мамаевых появились в Сети30
Дело Кокорина и Мамаева приняло неожиданный оборот814
Тарасова накинулась на судей из-за Туктамышевой13
Медведева разбудила вторую личность5
Видео
07:31
Туктамышева победила на этапе Гран-при
Фигурное катание
03:11
В разбившемся вертолете был владелец «Лестера» с дочерью
Футбол
00:45
Два гола за минуту: Малкин уничтожил канадцев
Хоккей Статьи
00:14
Наполовину одетый футболист вышел в эфир телеканала
Футбол
00:41
Кадыров позвал Кокорина и Мамаева в «Ахмат» на перевоспитание
Футбол Статьи
03:11
На глазах у фанатов: босс «Лестера» разбился на вертолете
Футбол Статьи
00:40
Спасение после провала: Медведева зажгла в Канаде
Фигурное катание
08:13
«Ночью обратилась к Орсеру»: что спасло Медведеву
Фигурное катание Статьи
00:31
Немецкие фанаты дрались с полицией даже в туалетах
Футбол
00:13
Боксер расстроился из-за проигрыша и избил тренера
Бокс
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение