Назван состав сборной России на Кубок Карьяла

Тренерский штаб сборной России по хоккею объявил состав на матчи первого этапа Евротура, который пройдет в Финляндии. Список игроков опубликован на официальном сайте Федерации хоккея России (ФХР).
Полностью состав выглядит следующим образом:
- Вратари — Игорь Шестеркин (СКА), Илья Сорокин (ЦСКА), Илья Коновалов ("Локомотив");
- защитники — Никита Нестеров, Артем Блажиевский (оба — ЦСКА), Артем Зуб (СКА), Денис Баранцев ("Торпедо"), Никита Трямкин, Алексей Василевский (оба — "Автомобилист"), Виктор Антипин ("Металлург"), Александр Елесин ("Локомотив"), Андрей Педан ("Ак Барс");
- нападающие — Михаил Григоренко, Кирилл Капризов, Иван Телегин, Максим Шалунов (все — ЦСКА), Андрей Локтионов ("Локомотив"), Андрей Кузьменко, Алексей Бывальцев, Александр Барабанов, Александр Дергачев, Евгений Кетов (все — СКА), Анатолий Голышев ("Автомобилист"), Денис Зернов, Илья Михеев (оба — "Авангард"), Александр Кадейкин, Петр Хохряков (оба — "Салават Юлаев").
Кубок Карьяла с участием сборных России, Швеции, Чехии и Финляндии пройдет 8-11 ноября. Подопечные Ильи Воробьева сыграют 8 ноября против команды Финляндии, 10 ноября — против шведов, 11 ноября — против чехов. Все встречи пройдут на "Хартвалл-Арене" в Хельсинки. В рамках этапа состоится один вынесенный матч — сборная Чехии в Праге примет команду Швеции.
Евротур проводится с 1996 года. Каждый из четырех постоянных участников проводит по одному домашнему этапу. Сборная России семь раз выигрывала общий зачет соревнований, в последний раз — в сезоне-2016/17. Российский этап Евротура — Кубок Первого канала — пройдет 13-16 декабря.