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Назван состав сборной России на Кубок Карьяла
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Объявлен состав сборной России на первый этап Еврохоккейтура в Финляндии 

ТАСС + ещё 34 2 часа назад
Фото: ТАСС
Тренерский штаб сборной России по хоккею объявил состав на матчи первого этапа Евротура, который пройдет в Финляндии. Список игроков опубликован на официальном сайте Федерации хоккея России (ФХР).
Полностью состав выглядит следующим образом:
Кубок Карьяла с участием сборных России, Швеции, Чехии и Финляндии пройдет 8-11 ноября. Подопечные Ильи Воробьева сыграют 8 ноября против команды Финляндии, 10 ноября — против шведов, 11 ноября — против чехов. Все встречи пройдут на "Хартвалл-Арене" в Хельсинки. В рамках этапа состоится один вынесенный матч — сборная Чехии в Праге примет команду Швеции.
Евротур проводится с 1996 года. Каждый из четырех постоянных участников проводит по одному домашнему этапу. Сборная России семь раз выигрывала общий зачет соревнований, в последний раз — в сезоне-2016/17. Российский этап Евротура — Кубок Первого канала — пройдет 13-16 декабря.
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