Форвард «Питтсбурга» Кросби признан первой звездой недели в НХЛ

Нападающий "Питтсбурга" Сидни Кросби признан первой звездой недели в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Кросби помог своей команде одержать победы во всех трех матчах на минувшей неделе, набрав 7 очков (5 шайб + 2 передачи). В матче с "Эдмонтоном" (6:5) канадец оформил дубль, забросив 14-ю шайбу в карьере в овертайме.

Форвард "Виннипега" Марк Шайфли признан второй звездой недели. В его активе 7 (4+3) очков в четырех матчах. В игре с "Сент-Луисом" (5:4 ОТ) канадец повторил личный рекорд, набрав 4 (2+2) очка за один матч. Шайфли является лучшим бомбардиром команды в сезоне, набрав 12 (6+6) очков в 12 поединках.