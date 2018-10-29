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Кросби признан первой звездой недели в НХЛ
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Форвард «Питтсбурга» Кросби признан первой звездой недели в НХЛ 

ТАСС + ещё 5 2 часа назад
Фото: © AP Photo/Billy Hurst
Нападающий "Питтсбурга" Сидни Кросби признан первой звездой недели в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает пресс-служба лиги.
Кросби помог своей команде одержать победы во всех трех матчах на минувшей неделе, набрав 7 очков (5 шайб + 2 передачи). В матче с "Эдмонтоном" (6:5) канадец оформил дубль, забросив 14-ю шайбу в карьере в овертайме.
Форвард "Виннипега" Марк Шайфли признан второй звездой недели. В его активе 7 (4+3) очков в четырех матчах. В игре с "Сент-Луисом" (5:4 ОТ) канадец повторил личный рекорд, набрав 4 (2+2) очка за один матч. Шайфли является лучшим бомбардиром команды в сезоне, набрав 12 (6+6) очков в 12 поединках.
Нападающий "Колорадо" Микко Рантанен стал третьей звездой недели. Он набрал 7 (3+4) очков в четырех играх. Финский форвард является лучшим бомбардиром лиги с 21 (5+16) очком в 12 матчах.
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