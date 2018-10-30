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«Авангард» подписал Стольберга
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«Авангард» подписал контракт с обладателем Кубка Стэнли Столбергом 

RT на русском + ещё 24 23 часа назад
Фото: globallookpress.com © Daniela Frutiger/ZUMAPRESS.com
Омский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Авангард» объявил о подписании соглашения с обладателем Кубка Стэнли 32-летним шведом Виктором Столбергом.
Контракт с нападающим подписан до конца года.
«Нам было необходимо найти замену Крису Верстигу, который покинул расположение команды по семейным обстоятельствам. В разгар сезона во всех чемпионатах сделать это непросто. Но нам удалось найти нападающего в Швейцарии, который обладает внушительным опытом и мастерством и знаком с КХЛ. Виктор Столберг большую часть карьеры провел за океаном, в сезоне-2012/13 выступал в КХЛ за «Атлант», выиграл Кубок Стэнли в составе «Чикаго». Приветствуем новичка в нашей команде и желаем хорошей игры! Сейчас матчи идут один за другим, крайне важно сохранять высокий уровень и набирать очки, вместе с этим улучшая игру во всех компонентах», — приводит слова президента клуба Максима Сушинского официальный сайт клуба.
В 2013 году Столберг стал обладателем Кубка Стэнли в составе «Чикаго Блэкхоукс». В НХЛ игрок провел 548 матчей и 179 (84+95) очков.
Ранее сообщалось, что «Авангард» расторг контракт с двукратным чемпионом мира по хоккею Пережогиным.
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