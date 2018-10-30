«Авангард» подписал Стольберга

«Авангард» подписал контракт с обладателем Кубка Стэнли Столбергом

Омский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Авангард» объявил о подписании соглашения с обладателем Кубка Стэнли 32-летним шведом Виктором Столбергом.

Контракт с нападающим подписан до конца года.

«Нам было необходимо найти замену Крису Верстигу, который покинул расположение команды по семейным обстоятельствам. В разгар сезона во всех чемпионатах сделать это непросто. Но нам удалось найти нападающего в Швейцарии, который обладает внушительным опытом и мастерством и знаком с КХЛ. Виктор Столберг большую часть карьеры провел за океаном, в сезоне-2012/13 выступал в КХЛ за «Атлант», выиграл Кубок Стэнли в составе «Чикаго». Приветствуем новичка в нашей команде и желаем хорошей игры! Сейчас матчи идут один за другим, крайне важно сохранять высокий уровень и набирать очки, вместе с этим улучшая игру во всех компонентах», — приводит слова президента клуба Максима Сушинского официальный сайт клуба.

В 2013 году Столберг стал обладателем Кубка Стэнли в составе «Чикаго Блэкхоукс». В НХЛ игрок провел 548 матчей и 179 (84+95) очков.

Ранее сообщалось, что «Авангард» расторг контракт с двукратным чемпионом мира по хоккею Пережогиным.