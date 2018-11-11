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«Тампа» проиграла «Оттаве» в матче НХЛ
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«Тампа» проиграла «Оттаве» в матче НХЛ, Василевский сделал 27 сейвов и результативный пас 

ТАСС + ещё 86 2 часа назад
Фото: © AP Photo/Jason Behnken
"Тампа-Бэй" уступила "Оттаве" со счетом 4:6 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В составе победителей шайбы забросили Мэтью Джозеф (19-я и 35-я минуты), Виктор Хедман (21) и Брэйдон Кобурн (30). У проигравших отличились Мэтт Дюшен (5), Бобби Райан (8), Брэди Ткачак (41, 49), Райан Дзингел (51) и Марк Стоун (60).
Российский форвард "Тампы" Никита Кучеров результативными действиями не отметился, а защитник команды Михаил Сергачев записал на свой счет результативную передачу, ставшую шестой для него в сезоне. Голкипер хозяев Андрей Василевский отразил 27 бросков из 33, а также отдал точный пас в эпизоде с голом Хедмана.
"Тампа" с 25 очками в 17 играх возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции. "Оттава" занимает 11-е место, имея в активе 17 очков в 17 матчах.
В следующем матче "Тампа" 14 ноября в гостях сыграет с "Баффало", "Оттава" 12 ноября на выезде сразится с "Флоридой".
В другом матче дня "Бостон" благодаря хет-трику Давида Пастрняка на своей площадке победил "Торонто" со счетом 5:1. Чешский форвард с 15 шайбами единолично возглавил снайперскую гонку в сезоне.
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