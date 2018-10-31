Ещё
Кучеров затмил Радулова и Малкина
Далее:
Читайте также:
Ещё

Кучеров затмил Радулова и Малкина 

News.ru 4 часа назад
«Даллас» обыграл «Монреаль» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Игра в Монреале завершилась со счётом 4:1 в пользу гостей.
В составе «Старз» отличился форвард Александр Радулов. 32-летний россиянин поразил пустые ворота на 58-й минуте встречи.
Также заброшенной шайбой отметился форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин. Правда, «Пингвинз» все-таки уступили «Айлендерс» в сверхрезультативной игре — 3:6.
В ещё одной встрече игрового дня «Тампа Бэй» камня на камне не оставила от «Нью-Джерси» — 8:3. Свой вклад в разгром «Девилз» внёс форвард Никита Кучеров. 25-летний россиянин набрал 3 (2+1) очка по системе «гол + пас» и был признан третьей звездой матча.
Ранее News.ru рассказал о том, как звезды НХЛ готовятся встречать Хеллоуин.
News.ru: последние новости
Сергачев установил новый антирекорд «Тампы-Бэй» Овечкин потренировал игроков с особенностями развития «Авангард» подписал Стольберга
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российских гимнасток обвинили в отставании от американок
Медведеву и Загитову сравнили со сцепившимися кошками12
Тренер Туктамышевой объяснил номер с раздеванием
Мамаев пожалуется на хакеров в прокуратуру9
Дело Кокорина и Мамаева приняло неожиданный оборот814
Видео
01:17
Российский футболист погиб от переохлаждения
Футбол
01:04
Российских гимнасток обвинили в отставании от американок
Летние виды спорта
07:31
Туктамышева победила на этапе Гран-при
Фигурное катание
03:11
В разбившемся вертолете был владелец «Лестера» с дочерью
Футбол
05:09
Раздетая стюардесса и Sex bomb: как удивляют фигуристы
Фигурное катание Статьи
01:03
К Мамаеву подселили новичка
Футбол
00:41
«Могут попасть в сборную заключённых»
Футбол Прочее
00:45
Два гола за минуту: Малкин уничтожил канадцев
Хоккей Статьи
01:20
Футболиста убили после жестоких пыток
Футбол
01:18
«Он уничтожит Хабиба»
MMA Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение