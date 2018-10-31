Кучеров затмил Радулова и Малкина

«Даллас» обыграл «Монреаль» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Игра в Монреале завершилась со счётом 4:1 в пользу гостей.

В составе «Старз» отличился форвард Александр Радулов . 32-летний россиянин поразил пустые ворота на 58-й минуте встречи.

Также заброшенной шайбой отметился форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин . Правда, «Пингвинз» все-таки уступили «Айлендерс» в сверхрезультативной игре — 3:6.

В ещё одной встрече игрового дня «Тампа Бэй» камня на камне не оставила от «Нью-Джерси» — 8:3. Свой вклад в разгром «Девилз» внёс форвард Никита Кучеров . 25-летний россиянин набрал 3 (2+1) очка по системе «гол + пас» и был признан третьей звездой матча.

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