Овечкин вышел на 8-е место в НХЛ по шайбам в большинстве

Российский нападающий и капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин отметился голом в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (КХЛ) против "Эдмонтон Ойлерз", сообщает "Советский спорт".
Игра прошла в Вашингтоне и завершилась победой столичной команды со счетом 4:2.
Для 33-летнего Овечкина эта шайба стала 234-й, заброшенной в большинстве. Таким образом, россиянин вышел на восьмое место в НХЛ по количеству голов в большинстве, догнав по этому показателю Марселя Дионна.
Ранее сообщалось, что Овечкин провел тренировку для детей с нарушениями развития.