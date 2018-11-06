Овечкин вышел на 8-е место в НХЛ по шайбам в большинстве

Овечкин вышел на восьмое место в НХЛ по голам в большинстве

Игра прошла в Вашингтоне и завершилась победой столичной команды со счетом 4:2.

Для 33-летнего Овечкина эта шайба стала 234-й, заброшенной в большинстве. Таким образом, россиянин вышел на восьмое место в НХЛ по количеству голов в большинстве, догнав по этому показателю Марселя Дионна.

Ранее сообщалось, что Овечкин провел тренировку для детей с нарушениями развития.