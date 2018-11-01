НХЛ не планирует проводить игры в России

НХЛ не имеет в планах проведение матчей в России

Национальная хоккейная лига (НХЛ) не имеет конкретных планов по проведению матчей с участием своих клубов в России. Об этом журналистам сообщил комиссионер лиги Гэри Беттмэн.

В последний раз клубы НХЛ играли с командами Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в октябре 2010 года, когда матчи между собой провели СКА и "Каролина" в Санкт-Петербурге, а также рижское "Динамо" и "Финикс" в столице Латвии.

"Все возможно и обсуждаемо, но у нас нет сейчас конкретных планов по матчам в России", — сказал Беттмэн.

1 и 2 ноября клубы "Виннипег" и "Флорида" проведут два матча в рамках регулярного чемпионата НХЛ в Хельсинки.