НХЛ не планирует проводить игры в России

Национальная хоккейная лига (НХЛ) не имеет конкретных планов по проведению матчей с участием своих клубов в России. Об этом журналистам сообщил комиссионер лиги Гэри Беттмэн.
В последний раз клубы НХЛ играли с командами Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в октябре 2010 года, когда матчи между собой провели СКА и "Каролина" в Санкт-Петербурге, а также рижское "Динамо" и "Финикс" в столице Латвии.
Ранее президент КХЛ Дмитрий Чернышенко сообщил, что вопрос проведения матчей связан с календарем. Президент ЦСКА Игорь Есмантович рассказал, что клуб хотел бы сыграть матч с командой НХЛ по случаю 100-летия тренера Анатолия Тарасова.
"Все возможно и обсуждаемо, но у нас нет сейчас конкретных планов по матчам в России", — сказал Беттмэн.
1 и 2 ноября клубы "Виннипег" и "Флорида" проведут два матча в рамках регулярного чемпионата НХЛ в Хельсинки.
"Мы сейчас в стадии завершения переговоров по тому, чтобы провести предсезонные матчи следующего сезона в Германии и Швейцарии. У нас есть планы провести матч сезона в Праге и две игры в ноябре в Стокгольме", — отметил комиссионер.