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Войнов обжалует дисквалификацию в НХЛ
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Войнов обжалует дисквалификацию в НХЛ 

News.ru + ещё 8 2 часа назад
Фото: globallookpress.com
Хоккеист Вячеслав Войнов обжалует дисквалификацию в Национальной Хоккейной Лиге (НХЛ). Россиянин подал заявление на приостановку спортивных санкций.
Окончательное решение примет заместитель комиссара НХЛ Билл Дейли. Перед этим он проведёт собственное расследование и проверит все факты.
На данный момент Войнов играет за петербургский СКА, но в последних матчах на лёд он не выходил из-за травмы ахилла.
Как ранее сообщал News.ru, защитник сборной России Вячеслав Войнов может провести следующий год в Национальной хоккейной лиге. В ближайшее время руководство НХЛ детально рассмотрит «дело Войнова». В 2014 году НХЛ бессрочно дисквалифицировала Войнова за домашнее насилие. С тех пор хоккеист покинул Северную Америку и вернулся в СКА.
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