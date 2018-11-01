Войнов обжалует дисквалификацию в НХЛ

Хоккеист Вячеслав Войнов обжалует дисквалификацию в Национальной Хоккейной Лиге (НХЛ). Россиянин подал заявление на приостановку спортивных санкций.

Окончательное решение примет заместитель комиссара НХЛ Билл Дейли. Перед этим он проведёт собственное расследование и проверит все факты.

На данный момент Войнов играет за петербургский СКА, но в последних матчах на лёд он не выходил из-за травмы ахилла.

Как ранее сообщал News.ru, защитник сборной России Вячеслав Войнов может провести следующий год в Национальной хоккейной лиге. В ближайшее время руководство НХЛ детально рассмотрит «дело Войнова». В 2014 году НХЛ бессрочно дисквалифицировала Войнова за домашнее насилие. С тех пор хоккеист покинул Северную Америку и вернулся в СКА.