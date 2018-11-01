Российский форвард «Питтсбурга» Малкин признан второй звездой октября в НХЛ

Российский нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин признан второй звездой месяца в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает пресс— служба лиги.

В 10 играх октября Малкин отметился шестью заброшенными шайбами и 13 результативными передачами. "Питтсбург" в 10 матчах одержал шесть побед и занимает четвертое место в турнирной таблице Восточной конференции.