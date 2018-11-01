Малкин признан второй звездой октября в НХЛ

Российский нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин признан второй звездой месяца в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает пресс— служба лиги.
В 10 играх октября Малкин отметился шестью заброшенными шайбами и 13 результативными передачами. "Питтсбург" в 10 матчах одержал шесть побед и занимает четвертое место в турнирной таблице Восточной конференции.
Первой звездой месяца признан форвард "Колорадо" Микко Рантанен, в его активе пять голов и 16 передач в 12 матчах. "Колорадо" занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции. Третьей звездой признан нападающий "Чикаго" Патрик Кейн (11 голов и семь передач в 12 играх), его команда на Западе идет восьмой.