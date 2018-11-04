Матч сборных России и Канады был прерван

Матч юниорских сборных РФ и Канады был прерван

ТАСС. Стартовый матч сборной России на турнире по хоккею в Канаде был прерван из-за проблем с освещением. Оставшиеся семь минут будут доиграны позже, сообщает

Российские юниоры на Мировом кубке вызова встречались с канадцами на арене «Куплекс» в пригороде Сент-Джона, в третьем периоде из-за проблем с освещением игру завершить не удалось.

«Стартовый матч юниорской сборной России U17 на Мировом кубке вызова не был завершен из-за проблем с освещением на арене. В данный момент команды покинули "Куплекс", энергетическая компания работает над устранением неполадок», — сообщила пресс-службы Федерации хоккея России.

Была достигнута договоренность о том, что 7 минут матча будут доиграны в воскресенье в 12:00 по местному времени (18:00 мск).

Российская команда пока выигрывает со счетом 3:2.

Впереди россиян ждет встреча со сборными Швеции и Финляндии.