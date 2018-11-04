Провал Овечкина, разгром Малкина: НХЛ вновь всех удивила

«Даллас» без Радулова обыграл «Вашингтон» Овечкина

После триумфального прошлого сезона команда Александра Овечкина испытывает серьезные проблемы в нынешнем розыгрыше регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Неожиданные поражения в результате простейших и глупых ошибок чередуются с тяжелейшими и вымученными победами.

На сей раз «Кэпиталз» попал под раздачу в домашней игре с «Далласом», который вновь играл без российского нападающего Александра Радулова, восстанавливающегося от травмы.

Уже после первого периода гости ушли на перерыв с перевесом в два гола. В течение десяти секунд заброшенными шайбами отметились форварды «Старз» Джейсон Спецца Тайлер Питлик . Причем в эпизоде со вторым голом грубо ошибся голкипер «Вашингтона» Брейден Холтби, который, выйдя из ворот, пытался выбросить шайбу по борту на своего партнера, но сделал неточную передачу.

Во втором периоде «Кэпз» выполняли роль не отыгрывающихся, а догоняющих. Едва Никлас Бекстрём сократил разрыв в счете, как Джейми Бенн вновь добыл для «Далласа» комфортное преимущество в две шайбы. Правда, и его гости умудрились растерять.

Сначала Бретт Коннолли записал свою фамилию в протокол, а затем российский форвард и один из лидеров «Кэпиталз» Евгений Кузнецов, реализовав большинство, забросил свою шестую шайбу в сезоне.

Итог противостояния решился в овертайме. Джейсон Дикинсон прервал небрежную передачу Джона Карлсона на Якуба Врана и, расстреляв ворота Холтби, помог «Старз» увезти победу из столицы США, ставшую для команды из штата Техаса третьей подряд.

Неудачно проявил себя на льду капитан «Кэпиталз» Александр Овечкин.

Результативными действиями Овечкин не отметился, а его показатель полезности составил «-2». С таким же показателем выступил и Кузнецов, который при этом, став автором третьего гола столичной команды, подарил ей надежду на камбэк в матче.

Кошмарный вечер произошел и другой российской звезды НХЛ Евгения Малкина. Его «Питтсбург» дома потерпел третье поражение кряду, да и еще оказался совершенно уничтожен «Торонто».

Пять безответных шайб побывало в воротах Мэтта Мюррея . Интересно, что на несколько минут наставник «пингвинов» Майк Салливан даже дал передохнуть канадскому голкиперу, выпустив на лед Кейси Десмита. Однако передышка канадцу на пользу не пошла и после возвращения на лед ему пришлось наблюдать защитник «Торонто» Морган Рилли празднует дубль.

Как и Овечкин, Малкин продемонстрировал неудачную игру, нанеся только один бросок за весь матч. Его показатель составил все те же «-2».

Хуже россиянина сыграл только его звездный напарник Сидни Кросби. Канадец провел на льду больше всех набрал «-3» по полезности.

Следующим соперником «Питтсбурга» станет «Нью-Джерси Дэвилз».

Намного лучше дела обстоят у российской тройки «Тампы», которая в гостях разобралась с «Монреалем». На 58-й секунде матча счет открыли канадцы усилиями Макса Доми . На этом для «Канадиенс» игра завершилась, потому затем за дело взяло Стивен Стэмкос

В середине первого периода он откликнулся на передачу Никиты Кучерова и восстановил равновесие в матче. Через три минуты «Тампа» и вовсе вышла вперед после точного выстрела Джей Ти Миллера

Вторую двадцатиминутку команды провели при равной игре, не отметившись голами.

Зато на самом старте третьего периода Стэмкос вновь с передачи Кучерова поразил ворота Кэри Прайса и оформил дубль.

Добил «Монреаль» Янни Гурд, установивший финальный счет в матче — 4:1 в пользу «Тампы».

Кроме Кучерова в очередной раз уверенно сыграл и голкипер «молний» Андрей Василевский . В створ его ворот 35 бросков, 34 из которых он отразил. Его выступление отметил и автор дубля.

«Кэри Прайс — один из лучших и талантливых вратарей в мире, но то же самое можно сказать и о Василевском. Он сыграл великолепно», — цитирует Стэмкоса Tampa Bay Times.

Для «Сент-Луиса» нынешний сезон складывается крайне неудачно. В 12 матчах команда Владимира Тарасенко одержала лишь четыре победы. На этот раз «Блюз» пришлось пройти испытание против набравшей ход «Миннесоты».

«Сент-Луис» вновь пропустил более трех шайб за игру. И в очередной, уже пятый раз получил «пятерку», что кажется символичным.

У «Сент-Луиса» автором единственного гола стал Райан О'Райлли , которому ассистировал Тарасенко.

Российский форвард провел на льду чуть более 16 минут, в течение которых успех нанести четыре броска и совершить три силовых приема.

Еще хуже дела в новом сезоне обстоят у «Лос-Анджелеса», где выступает российский форвард Илья Ковальчук. «Короли» занимают совершенно не соответствующую названию команды последнее место в турнирной таблице Западной конференции с девятью набранными баллами.

Однако сегодня «Лос-Анджелес» имеет повод для радости после уверенной победой над «Коламбусом». И даже с учетом показателя полезности «-1» Ковальчук свою фамилию в этот результат все-таки вписал, сделав результативную передачу.

У «Блю Джекетс» единственным голом отметился защитник Зак Веренски.

Среди российских игроков «Коламбуса» неудачно выступил нападающий Артемий Панарин , за чуть менее 18 минут нанесший два броска по воротам при показателе полезности «-2». Под жесткую критику попал и голкипер «жакетов» Сергей Бобровский

Специалист Эллиотт Фридман , который известен тем, что распространяет инсайдерскую информацию в рамках НХЛ, заявил, что Бобровский желает покинуть «Коламбус», чем ухудшил атмосферу в команде.

«Бобровский несколько раз разочаровал «Коламбус», начав делать это еще летом. Голкипер сорвал одну из встреч с руководством, чем в клубе остались очень недовольны. Бобровский сказал, что недоволен вещами, которые говорили в его адрес год или два назад. Не знаю, прав он или нет.

Он ясно дал понять, что не хочет оставаться в команде. «Блю Джекетс» расстраивает подобное отношение, расстраивает всех вокруг. Считаю, «Коламбусу» нужно пойти на непростые шаги. Клуб постоянно раздражен данной ситуацией», — поведал он в эфире Calgary Sportnet 360.