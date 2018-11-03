«Ак Барс» по буллитам проиграл «Нефтехимику» в матче КХЛ

Казанский «Ак Барс» потерпел поражение от нижнекамского «Нефтехимика» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча, прошедшая в Нижнекамске, завершилась со счётом 3:2 в пользу хозяев льда.

В серии послематчевых буллитов победную для «Нефтехимика» шайбу забросил Андрей Нестрашил

В других матчах игрового дня омский «Авангард» победил владивостокский «Адмирал» (3:1), уфимский «Салават Юлаев» проиграл нижегородскому «Торпедо» (1:3), китайский «Куньлунь Ред Стар» обыграл подмосковный «Витязь» (2:1), а «Барыс» одержал победу над минским «Динамо» (3:2).