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«Ак Барс» по буллитам проиграл «Нефтехимику»
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«Ак Барс» по буллитам проиграл «Нефтехимику» в матче КХЛ 

RT на русском 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Казанский «Ак Барс» потерпел поражение от нижнекамского «Нефтехимика» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча, прошедшая в Нижнекамске, завершилась со счётом 3:2 в пользу хозяев льда.
В основное и дополнительное время команды не выявили победителя. В составе «Ак Барса» забили Альберт Яруллин и Владимр Ткачёв, на что «Нефтехимик» ответил голами Юусо Пуустинена и Павла Здунова.
В серии послематчевых буллитов победную для «Нефтехимика» шайбу забросил Андрей Нестрашил.
В других матчах игрового дня омский «Авангард» победил владивостокский «Адмирал» (3:1), уфимский «Салават Юлаев» проиграл нижегородскому «Торпедо» (1:3), китайский «Куньлунь Ред Стар» обыграл подмосковный «Витязь» (2:1), а «Барыс» одержал победу над минским «Динамо» (3:2).
Ранее сообщалось, что СКА одержал победу над «Амуром» в КХЛ, проигрывая по ходу встречи 0:2.
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