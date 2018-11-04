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Михайлов оценил своё выступление за «Сибирь»
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Хоккеист Михайлов оценил своё выступление за «Сибирь» 

RT на русском + ещё 2 2 часа назад
Фото: hcsibir Twitter
Хоккеист Никита Михайлов в беседе с газетой «Известия» оценил своё выступление за клуб «Сибирь».
«Мы, молодые хоккеисты, должны играть без ошибок, чтобы завоевать это доверие со стороны тренеров. Понятно, что ошибаются все. Но в «Сибири» нет такого, чтобы тебя выпускали на лёд только потому, что ты молодой. Своё игровое время надо зарабатывать в каждом матче и на каждой тренировке», — сказал спортсмен.
По его словам, в настоящее время он сфокусирован только на игре, которая занимает практически 100% времени.
Ранее портал ВашГород.ру сообщал, что глава Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель посетит Новосибирск.
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