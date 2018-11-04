Хоккеист Михайлов оценил своё выступление за «Сибирь»

«Мы, молодые хоккеисты, должны играть без ошибок, чтобы завоевать это доверие со стороны тренеров. Понятно, что ошибаются все. Но в «Сибири» нет такого, чтобы тебя выпускали на лёд только потому, что ты молодой. Своё игровое время надо зарабатывать в каждом матче и на каждой тренировке», — сказал спортсмен.

По его словам, в настоящее время он сфокусирован только на игре, которая занимает практически 100% времени.