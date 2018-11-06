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Российская молодежка проиграла команде WHL в Суперсерии
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Молодежная сборная России по хоккею проиграла команде WHL в матче Суперсерии 

ТАСС + ещё 7 14 минут назад
Фото: ТАСС
Молодежная сборная России (игроки до 20 лет) со счетом 1:2 проиграла команде Западной хоккейной лиги (WHL) в первом матче Суперсерии 2018 года, который прошел в канадском Камлупсе (провинция Британская Колумбия).
В составе россиян отличился Павел Шэн (15-я минута). У канадцев голы забили Дилан Козенс (15) и Джорди Беллерайв (51).
Счет в серии стал 1-0 в пользу канадцев. В следующем матче подопечные Валерия Брагина вновь встретятся с командой WHL. Игра пройдет в ночь на среду в Ванкувере.
Суперсерия проводится в 16-й раз. Молодежная сборная России в рамках подготовки к чемпионату мира сыграет в Канаде шесть матчей с командами WHL, Хоккейной лиги Онтарио (OHL) и Главной юниорской лиги Квебека (QMJHL). Суперсерия завершится 16 ноября.
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