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Россия проиграла Чехии в матче Кубка Карьяла
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Россия проиграла Чехии в заключительном матче Кубка Карьяла 

RT на русском + ещё 125 5 часов назад
Фото: РИА Новости
Сборная России потерпела поражение от Чехии в заключительном матче Еврохоккейтура — Кубка Карьяла, который прошёл в финском Хельсинки.
Встреча завершилась со счётом 2:4.
В составе российской национальной команды отличились Кирилл Капризов и Алексей Василевский. У чехов дублем отметился Доминик Кубалик, а также по одной шайбе забросили Михал Ржепик и Радован Павлик.
Тем не менее этот проигрыш не помешал подопечным Ильи Воробьёва стать победителями турнира.
До этого россияне победили Финляндию (3:0) и Швецию (4:1).
Следующий этап Еврохоккейтура состоится в Москве.
Ранее олимпийская сборная России по хоккею выиграла международный турнир в Германии.
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