Россия проиграла Чехии в матче Кубка Карьяла

Россия проиграла Чехии в заключительном матче Кубка Карьяла

Сборная России потерпела поражение от Чехии в заключительном матче Еврохоккейтура — Кубка Карьяла, который прошёл в финском Хельсинки.

Встреча завершилась со счётом 2:4.

Тем не менее этот проигрыш не помешал подопечным Ильи Воробьёва стать победителями турнира.

До этого россияне победили Финляндию (3:0) и Швецию (4:1).

Следующий этап Еврохоккейтура состоится в Москве.

Ранее олимпийская сборная России по хоккею выиграла международный турнир в Германии.