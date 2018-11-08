Выбран вратарь сборной на матч с финнами

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Итальянцы подрались с фанатами ЦСКА в Москве

Самый смешной пенальти в истории. Вы это видели?

«Трупы были выложены прямо на льду»

Школьница из Конькова и ее партнер по танцам стали абсолютными чемпионами мира в Первенстве WDSF