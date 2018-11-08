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Выбран вратарь сборной на матч с финнами
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Вратарь сборной России Сорокин сыграет в стартовом матче Кубка Карьяла против финнов 

ТАСС + ещё 76 2 часа назад
Фото: ТАСС
Голкипер Илья Сорокин будет защищать ворота сборной России по хоккею в стартовом матче Кубка Карьяла против команды Финляндии. Об этом журналистам сообщил старший тренер сборной России Алексей Жамнов.
Матч Россия — Финляндия пройдет в четверг, начало — 19:30 мск.
"Сегодня сыграет [Илья] Сорокин", — сказал Жамнов.
Ранее сообщалось, что форвард команды Илья Михеев не сыграет в матче по состоянию здоровья. "Михеев приболел, посмотрим, какое у него будет состояние. Вместо него сыграет [Александр] Дергачев", — отметил тренер.
В тренировке на льду не принимали участие защитник Виктор Антипин и нападающий Антон Слепышев.
"Они готовятся к следующему матчу, просто у нас идет ротация состава, ничего страшного, сегодня не сыграют", — подчеркнул Жамнов.
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