Победивший рак американец размазал Малкина

Овечкин вышел на восьмое место в НХЛ по голам в большинстве

«Вашингтон» Александра Овечкина никак не может прийти в себя после затянувшегося празднования чемпионского сезона и показывает довольно сумбурные результаты в регулярном чемпионате НХЛ.

В данный момент на счету «Кэпс» шесть побед и семь поражений, и они с трудом удерживаются в зоне плей-офф Востока на восьмой строчке.

На этом фоне уверенная победа над «Эдмонтоном» похожа на глоток свежего воздуха и вселяет надежду на возвращение лучшей формы «столичных».

До этого матча «Вашингтон» проиграл дважды подряд, а последняя победа не по буллитам датировалась 23 октября. К слову, в недавнем матче с тем же «Эдмонтоном» (26 октября) команда Овечкина потерпела сокрушительное поражение (1:4), а сам Александр заработал отрицательный показатель полезности «-3».

Теперь же «Кэпс» тщательно поработали над ошибками и, к приятному удивлению своих фанатов, быстро повели в матче с «нефтяниками». Сначала Якуб Врана , которого недавно перевели из первого звена в четвертое за чудовищные результативные ошибки, обхитрил всех защитников и грамотно открылся под передачу Деванте Смит-Пелли , расстреляв беззащитного голкипера с нескольких метров…

… а затем сам Смит-Пелли отличился в похожей манере, накатив вторым темпом и вогнав шайбу в створ без какого-либо сопротивления обороны, которая в этот момент пыталась остановить Трэвиса Бойда.

«Столичным» удалось почти полностью закрыть капитана гостей Коннора Макдэвида , который в двух последних сезонах становился лучшим бомбардиром НХЛ. 21-летний гений, конечно, не ушел совсем без голов — он забил в большинстве на 11-й минуте и сократил разрыв до минимума (2:1).

Однако на этом результативные действия Макдэвида завершились, что можно считать серьезным успехом «Кэпс». Тем более что на гол Конора «Вашингтон» ответил точным броском Ти Джея Оши (3:1).

«Эдмонтон» еще огрызнулся голом Леона Драйзайтля (3:2), что лишний раз подчеркнуло, что проблемы «Вашингтона» в защите не испарятся по мановению волшебной палочки, однако затем на авансцену вышел Овечкин и поставил жирную точку в матче.

Российский нападающий забил в большинстве после молниеносной игры в касание Джона Карлсона и Евгения Кузнецова, которые так быстро доставили шайбу к дежурящему в левом круге вбрасывания Александру, что «нефтяники» не успели закрыть его бросок.

Матч так и завершился со счетом 4:2, а Овечкин благодаря своей шайбе сравнялся по голам в большинстве с легендарным канадцем Марселем Дионном (234) — они оба теперь на восьмом месте. На очереди уже достижение другого знаменитого канадца Марио Лемье , который записал на свой счет 236 голов в численном преимуществе.

«Я догнал Дионна по голам в большинстве? Это круто!

— приводит слова Александра официальный сайт НХЛ. — Нам необходима была эта победа после двух проигрышей подряд. Очевидно, что за нас сыграло начало, когда наше четвертое звено провело два гола в двух сменах».

Еще один российский нападающий «Вашингтона» Кузнецов после этой победы опроверг предположения о том, что команда страдала от чемпионского «похмелья».

«Говорят, что у нас чемпионское похмелье? В плане физики никакого похмелья не было. В плане эмоций тоже.

Просто, если судить по прошлым сезонам, то у нас случалось нечто подобное. Где-то долго раскачивались, где-то не могли найти свою игру. Когда входишь в расписание — игры через день, больше матчей, чем тренировок — для нас это только лучше. А когда играем одну-две игры, потом пять дней сидим без дела, затем снова «бэк-ту-бэк», то с таким рваным ритмом сложно иметь дело», — пояснил нападающий.

После этой победы на счету Овечкина 17 (11 шайб + 6 передач) очков в сезоне, а у Кузнецова — 18 (6+12).

В матче «Питтсбурга» Евгения Малкина с «Нью-Джерси Дэвилз» произошло два сенсационных события. Во-первых, «пингвины» проиграли на своей площадке аутсайдеру встречи. Да, желто-черные пребывают сейчас в отвратительной форме, но «дьяволы» тоже потерпели три поражения подряд, а состав имеют гораздо хуже, так что их уверенного триумфа в этом матче мало кто ожидал.

А во-вторых, главным героем вечера стал не Малкин и не Сидни Кросби, а их скромный соперник Брайан Бойл. 33-летний нападающий «Нью-Джерси», который никогда не считался звездой, оформил своей первый хет-трик в карьере — и сразу в ворота «Питтсбурга»!

Это достижение является особенно ценным и потому, что американец недавно поборол рак. Лечение заняло около года, и только этой осенью Бойл узнал о полной ремиссии. Все это время он не переставал заниматься хоккеем и одерживал победы сразу на двух поприщах.

Примечательно, что в ноябре в НХЛ проводится акция «Хоккей против рака». К тому же ноябрь по всему миру считается месяцем борьбы с раком у мужчин. На этом фоне хет-трик американца выглядит по-настоящему символично.

«Мне очень нравятся такие вечера. Иногда во время борьбы с болезнью ты чувствуешь себя одиноко. Я помню, как себя чувствовал, и это было не очень здорово. Самое неприятное, что люди тебя жалеют. Они не знают, что сказать. А хочется, чтобы окружающим было комфортно в твоем обществе», — заявил Бойл после победы.

«Нью-Йорк Айлендерс» — «Монреаль Канадиенс» — 3:4 (по буллитам) «Бостон Брюинз» — «Даллас Старз» — 2:1 (по буллитам)