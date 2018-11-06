Клуб НХЛ «Чикаго» уволил главного тренера Кенневилля

Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Чикаго Блэкхоукс» отправил Джоэля Кенневилля в отставку с должности главного тренера.

Как сообщает пресс-служба клуба, помимо Кенневилля команду покинут тренеры Кевин Денин и Ульф Самуэльссон

Кенневилль руководил «Чикаго» с 2008 года, и вместе с командой трижды выиграл Кубок Стэнли — в 2010, 2013 и 2015 годах. В нынешнем сезоне «Чикаго» потерпел девять поражений при шести победах.

Ранее сообщалось, что в «Лос-Анджелесе» произошла первая тренерская отставка сезона-2018/19 НХЛ.