Клуб НХЛ «Чикаго» уволил главного тренера

Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Чикаго Блэкхоукс» отправил Джоэля Кенневилля в отставку с должности главного тренера.
Как сообщает пресс-служба клуба, помимо Кенневилля команду покинут тренеры Кевин Денин и Ульф Самуэльссон.
Отмечается, что новым главным тренером стал Джереми Коллитон, в тренерский штаб которого войдёт Барри Смит.
Кенневилль руководил «Чикаго» с 2008 года, и вместе с командой трижды выиграл Кубок Стэнли — в 2010, 2013 и 2015 годах. В нынешнем сезоне «Чикаго» потерпел девять поражений при шести победах.
Ранее сообщалось, что в «Лос-Анджелесе» произошла первая тренерская отставка сезона-2018/19 НХЛ.