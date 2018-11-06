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Клуб НХЛ «Чикаго» уволил главного тренера
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Клуб НХЛ «Чикаго» уволил главного тренера Кенневилля 

RT на русском + ещё 13 6 часов назад
Фото: Reuters
Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Чикаго Блэкхоукс» отправил Джоэля Кенневилля в отставку с должности главного тренера.
Как сообщает пресс-служба клуба, помимо Кенневилля команду покинут тренеры Кевин Денин и Ульф Самуэльссон.
Отмечается, что новым главным тренером стал Джереми Коллитон, в тренерский штаб которого войдёт Барри Смит.
Кенневилль руководил «Чикаго» с 2008 года, и вместе с командой трижды выиграл Кубок Стэнли — в 2010, 2013 и 2015 годах. В нынешнем сезоне «Чикаго» потерпел девять поражений при шести победах.
Ранее сообщалось, что в «Лос-Анджелесе» произошла первая тренерская отставка сезона-2018/19 НХЛ.
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