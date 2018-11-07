Игрок НХЛ избил лежачего соперника

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Эдмонтон Ойлерс» Милан Лучич устроил драку с Матье Жозефом из «Тампы-Бэй Лайтнинг» во время матча регулярного чемпионата. Видеозапись появилась на YouTube-канале Sportsnet.

В третьем периоде Лучич совершил силовой прием и повалил Жозефа на лед, после чего наехал на него и ударил по голове. Затем форвард «Эдмонтона» сел на соперника и начал его бить. Игроки «Тампы» вступились за своего партнера, из-за чего на льду возникла массовая потасовка.

Встреча завершилась победой «Тампы» со счетом 5:2.