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Игрок НХЛ избил лежачего соперника
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Игрок НХЛ избил лежачего соперника 

Lenta.ru 2 часа назад
Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Эдмонтон Ойлерс» Милан Лучич устроил драку с Матье Жозефом из «Тампы-Бэй Лайтнинг» во время матча регулярного чемпионата. Видеозапись появилась на YouTube-канале Sportsnet.
В третьем периоде Лучич совершил силовой прием и повалил Жозефа на лед, после чего наехал на него и ударил по голове. Затем форвард «Эдмонтона» сел на соперника и начал его бить. Игроки «Тампы» вступились за своего партнера, из-за чего на льду возникла массовая потасовка.
Встреча завершилась победой «Тампы» со счетом 5:2.
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