Россияне назвали победителя Суперсерии

Большинство россиян (82 процента), принявших участие в опросе аналитической службы Рамблера, считают, что победу в Суперсерии, проходящей в 2018 году, одержит Россия.

У респондентов спросили: «Кто выиграет Суперсерию — Россия или Канада». По мнению 14 процентов опрошенных, выиграет Канада.

Еще четыре процента респондентов ставят на ничью.

Всего в опросе приняли участие 1953 человека.

В ноябре в Канаде стартовала Суперсерия CIBC Canada Russia Series, в которой встречаются молодежная сборная России по хоккею (до 20 лет) и игроки юниорских лиг Канады. Эта Суперсерия считается главной проверкой перед молодежным чемпионатом мира.

Во втором матче Суперсерии российская команда обыграла сборную Западной хоккейной лиги (WHL) со счетом 3:1. За день до этого команда WHL победила со счетом 2:1. Таким образом, счет в серии сравнялся — 1-1.

В следующем матче, который состоится 9 ноября, россияне встретятся с командой Хоккейной лиги Онтарио. Суперсерия завершится 16 ноября.