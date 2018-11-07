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Россияне назвали победителя Суперсерии
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Россияне назвали победителя Суперсерии 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости
Большинство россиян (82 процента), принявших участие в опросе аналитической службы Рамблера, считают, что победу в Суперсерии, проходящей в 2018 году, одержит Россия.
У респондентов спросили: «Кто выиграет Суперсерию — Россия или Канада». По мнению 14 процентов опрошенных, выиграет Канада.
Еще четыре процента респондентов ставят на ничью.
Всего в опросе приняли участие 1953 человека.
В ноябре в Канаде стартовала Суперсерия CIBC Canada Russia Series, в которой встречаются молодежная сборная России по хоккею (до 20 лет) и игроки юниорских лиг Канады. Эта Суперсерия считается главной проверкой перед молодежным чемпионатом мира.
Во втором матче Суперсерии российская команда обыграла сборную Западной хоккейной лиги (WHL) со счетом 3:1. За день до этого команда WHL победила со счетом 2:1. Таким образом, счет в серии сравнялся — 1-1.
В следующем матче, который состоится 9 ноября, россияне встретятся с командой Хоккейной лиги Онтарио. Суперсерия завершится 16 ноября.
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