Игрок клуба НХЛ побил лежачего противника

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Эдмонтон Ойлерз" Милан Лучич избил хоккеиста "Тампы-Бэй Лайтнинг" Матье Жозефа, сообщает "Советский спорт"

Лучич устроил массовую потасовку в третьем периоде. Сначала хоккеист применил силовой прием к сопернику, тем самым повалив его на лед, а потом начал избивать, перед эти ударив по голове. Хоккеисты "Тампы" вступились за своего одноклубника, на льду возникла драка.

Матч завершился со счетом 5:2 в пользу "Тампы".

Ранее сообщалось, что дубль и ассист Кучерова принес "Тампе" третью победу в НХЛ подряд.