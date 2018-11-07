Ещё
Игрок клуба НХЛ побил лежачего противника
Далее:
Читайте также:
Ещё

Игрок клуба НХЛ побил лежачего противника 

Газета.Ru 14 минут назад
Фото: Reuters
Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Эдмонтон Ойлерз" Милан Лучич избил хоккеиста "Тампы-Бэй Лайтнинг" Матье Жозефа, сообщает "Советский спорт".
Лучич устроил массовую потасовку в третьем периоде. Сначала хоккеист применил силовой прием к сопернику, тем самым повалив его на лед, а потом начал избивать, перед эти ударив по голове. Хоккеисты "Тампы" вступились за своего одноклубника, на льду возникла драка.
Матч завершился со счетом 5:2 в пользу "Тампы".
Ранее сообщалось, что дубль и ассист Кучерова принес "Тампе" третью победу в НХЛ подряд.
Газета.Ru: последние новости
Сборная России назвала имена капитана и ассистентов на Кубок Карьяла "Чикаго Блэкхокс" объявил об уходе главного тренера Кенневиля Дацюк обрадовался невызову в сборную России
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кто пытался взорвать ЧМ-201816
Разборки в Ванкувере: РФ отомстила Канаде61
Медведева шокировала ночнушкой35
В Бразилии убили футболиста за селфи с чужой женой1
«Трупы были выложены прямо на льду»38
Видео
03:35
Разборки в Ванкувере: РФ отомстила Канаде
Хоккей Статьи
00:55
«Просиживают задницы»
Биатлон Статьи
03:40
Прыжок от секс-скандала: американскую гимнастику распускают
Легкая атлетика Статьи
00:32
Победивший рак американец размазал Малкина
Хоккей Статьи
01:46
Игрок НХЛ избил лежачего соперника
Хоккей
00:38
Российский вратарь отбил шайбу в падении головой
Хоккей
05:43
Черчесов озвучил состав сборной России
Футбол
00:11
Украинский вратарь отбил пенальти головой
Футбол
01:13
Слуцкий случайно оскорбил своего руководителя
Футбол
01:12
«Кайрат» не продлит контракт с Аршавиным
Футбол Прочее
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение