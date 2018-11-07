Игрок клуба НХЛ побил лежачего противника 

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Эдмонтон Ойлерз" Милан Лучич избил хоккеиста "Тампы-Бэй Лайтнинг" Матье Жозефа, сообщает "Советский спорт".
Лучич устроил массовую потасовку в третьем периоде. Сначала хоккеист применил силовой прием к сопернику, тем самым повалив его на лед, а потом начал избивать, перед эти ударив по голове. Хоккеисты "Тампы" вступились за своего одноклубника, на льду возникла драка.
Матч завершился со счетом 5:2 в пользу "Тампы".
Ранее сообщалось, что дубль и ассист Кучерова принес "Тампе" третью победу в НХЛ подряд.