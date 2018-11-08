Овечкин и Кузнецов переиграли Малкина

«Вашингтон» переиграл «Питтсбург» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Игра в Вашингтоне завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.

Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин был удален до конца игры. На 44-й минуте он совершил силовой приём против Оши. Без одного из своих лидеров «Пингвинз» потерпели пятое поражение подряд.

В свою очередь, 33-летний Овечкин возглавляет гонку снайперов НХЛ. На счету россиянина 12 шайб. Столько же результативных бросков и у форварда «Бостона» Давида Пастрняка.