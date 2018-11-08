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30 сейвов Варламова не помогли «Колорадо»
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30 сейвов Варламова не помогли «Колорадо» прервать победную серию «Нэшвилла» 

Чемпионат.com + ещё 10 4 часа назад
Фото: globallookpress.com
«Нэшвилл Предаторз» победил «Колорадо Эвеланш» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Пепси-центр» в Колорадо и закончилась со счётом 4:1 (2:0, 1:1, 1:0) в пользу гостей.
Главным героем матча стал канадский нападающий «хищников» Колтон Сиссонс, в активе которого хет-трик. Ворота «лавин» защищал российский вратарь Семён Варламов. Он отразил 30 бросков, но не сумел помочь «Колорадо» прервать победную серию «Нэшвилла». Подопечные Питера Лавиолетта выиграли четвёртый матч кряду.
В параллельной встрече «Анахайм Дакс» взял верх над «Калгари Флэймз». Итоговый счёт — 3:2 (2:1, 0:0, 1:0). Главными действующими лицами матча стали голкипер «уток» Райан Миллер, справившийся с 36 бросками по воротам, и легенда «Дакс» Райан Гецлаф — в его активе победный гол.
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