30 сейвов Варламова не помогли «Колорадо» прервать победную серию «Нэшвилла»

«Нэшвилл Предаторз» победил «Колорадо Эвеланш» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Пепси-центр» в Колорадо и закончилась со счётом 4:1 (2:0, 1:1, 1:0) в пользу гостей.

Главным героем матча стал канадский нападающий «хищников» Колтон Сиссонс, в активе которого хет-трик. Ворота «лавин» защищал российский вратарь Семён Варламов . Он отразил 30 бросков, но не сумел помочь «Колорадо» прервать победную серию «Нэшвилла». Подопечные Питера Лавиолетта выиграли четвёртый матч кряду.